На военно-научное судно Северного флота напала моржиха

15 августа из Североморска к Земле Франца-Иосифа на борту спасательного буксирного судна «Алтай» отправилась комплексная экспедиция. В ее состав, помимо военных и служащих Северного флота, входят представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика».
Перед ними стоит комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов. Кроме того, планируется частично повторить маршруты первопроходцев – экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.
В эти дни проводится завершающий этап основной программы исследований. Следуя по пути австро-венгерской экспедиции 1874 года, ученые высадились на мысе Тегетхофф острова Галля. Здесь были исследованы места стоянки экспедиции Пайера и остатки лагеря американской экспедиции Уолтера Уэлмена 1898-1899 годов. Специалисты также провели гляциологические наблюдения, изучили образцы флоры и фауны.
В восточной части архипелага экспедиционный отряд осмотрел «Форт Мак-Кинли». Здесь, на мысе Геллера острова Земля Вильчека, экспедицией Уэлмена был устроен продовольственный склад.
При высадке на мыс исследователи пережили неожиданное приключение: им пришлось спасаться от самки моржа. Оберегая своих детенышей, она напала на экспедиционную шлюпку.
Морж (лат. Odobenus rosmarus) – очень крупный морской зверь с длинными острыми бивнями. Средняя масса взрослых самцов составляет 800-1700 кг, самок – 560-800 кг. Без причины эти животные на лодки не нападают: их обоняние развито хорошо, они чуют человека на значительном расстоянии и, заметив опасность, уходят под воду, где могут без воздуха пробыть до 10 минут.
Моржата рождаются раз в три-четыре года. Мать кормит малыша молоком до года. И хотя другую пищу молодые моржи начинают есть с 6 месяцев, с матерью они остаются до трех лет. Самка, в свою очередь, делает все возможное, чтобы уберечь потомство от опасности.
Исследовательской экспедиции удалось избежать серьезных неприятностей благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда.
В настоящее время судно продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера, несмотря на сложные гидрометеорологические условия плавания при скоплении льдин и айсбергов.