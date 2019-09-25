На военно-научное судно Северного флота напала моржиха

15 августа из Североморска к Земле Франца-Иосифа на борту спасательного буксирного судна «Алтай» отправилась комплексная экспедиция. В ее состав, помимо военных и служащих Северного флота, входят представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика».



Перед ними стоит комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов. Кроме того, планируется частично повторить маршруты первопроходцев – экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.

В эти дни проводится завершающий этап основной программы исследований. Следуя по пути австро-венгерской экспедиции 1874 года, ученые высадились на мысе Тегетхофф острова Галля. Здесь были исследованы места стоянки экспедиции Пайера и остатки лагеря американской экспедиции Уолтера Уэлмена 1898-1899 годов. Специалисты также провели гляциологические наблюдения, изучили образцы флоры и фауны.

В восточной части архипелага экспедиционный отряд осмотрел «Форт Мак-Кинли». Здесь, на мысе Геллера острова Земля Вильчека, экспедицией Уэлмена был устроен продовольственный склад.