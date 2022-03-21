На юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737

На борту лайнера авиакомпании China Eastern находились 132 человека.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании China Eastern, разбился на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в своем официальном Twitter-аккаунте.

An incident has happened to an Eastern Airline plane with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown pic.twitter.com/wXggXL7SNx — CGTN (@CGTNOfficial) March 21, 2022

В твите Центрального телевидения говорится о том, что на борту находились 133 человека. Однако по предварительным данным китайского управления авиации, на борту лайнера, который следовал из Куньмина в Гуанчжоу, находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Информации о погибших на данный момент нет. Место падения Boeing 737 находится в горной местности в уезде Тэн (городской округ Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района). В данный момент на месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы. При этом известно, что падение лайнера вызвало лесной пожар.

Момент крушения попал на камеру: