На юго-западе Европы бушуют бури. Погибло уже 9 человек

Бури «Фабьен» и «Эльза» обрушились на юго-запад Европы на выходных. Они принесли проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых в некоторых районах превышала 140 км/ч.

Два человека погибли в Португалии, еще семь – в Испании. Во власти стихии также оказалась Франция, однако данных о погибших там пока не поступало. Во французском департаменте Дордонь в результате ДТП, возникшего из-за падения дерева от сильного ветра, пострадали четыре человека.