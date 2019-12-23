На юго-западе Европы бушуют бури. Погибло уже 9 человек

Бури «Фабьен» и «Эльза» обрушились на юго-запад Европы на выходных. Они принесли проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых в некоторых районах превышала 140 км/ч.
Два человека погибли в Португалии, еще семь – в Испании. Во власти стихии также оказалась Франция, однако данных о погибших там пока не поступало. Во французском департаменте Дордонь в результате ДТП, возникшего из-за падения дерева от сильного ветра, пострадали четыре человека.
¡Menos mal qué Elsa se ha ido!— ETERNO_ALFÉREZ (@eternoalferez) December 21, 2019
¿A ver qué nos trae Fabien? pic.twitter.com/JL7sE5I6fI
В результате бури около 18 тысяч домохозяйств на территории континентальной Франции остались без электричества. На Корсике без света остаются примерно 3500 жилых домов.
➡ Consecuencias de la Borrasca Elsa— EST PLUV ALTAMIRA Cs (@pluvaltamira) December 20, 2019
en Europa. Vía: CDN 20/DIC
● Al menos 4 personas fallecidas
(2 en Portugal - 2 en España)
● Inundaciones/Daños a estructuras
Se espera la llegada de una nueva
Borrasca "Fabien" pic.twitter.com/rv3uLNSySL
Кроме того, прервано транспортное сообщение между Корсикой и остальной частью Франции. Из-за высоких волн не работает водный транспорт. Аэропорт Аяччо оказался затоплен, с субботы воздушная гавань закрыта.
Cheias em #Coimbra hoje. #FMA_Fabien #FMA_Elsa pic.twitter.com/XpktwEGh5t— Senhor Reis (@rocovargas) December 22, 2019
Проблемы с движением транспорта наблюдаются и в районе города Бордо, где не ходят поезда и закрыты некоторые автомобильные дороги.