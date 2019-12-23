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Происшествия

На юго-западе Европы бушуют бури. Погибло уже 9 человек

23 декабря 2019
Буря в Европе

Бури «Фабьен» и «Эльза» обрушились на юго-запад Европы на выходных. Они принесли проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых в некоторых районах превышала 140 км/ч.

Два человека погибли в Португалии, еще семь – в Испании. Во власти стихии также оказалась Франция, однако данных о погибших там пока не поступало. Во французском департаменте Дордонь в результате ДТП, возникшего из-за падения дерева от сильного ветра, пострадали четыре человека.

В результате бури около 18 тысяч домохозяйств на территории континентальной Франции остались без электричества. На Корсике без света остаются примерно 3500 жилых домов.

Кроме того, прервано транспортное сообщение между Корсикой и остальной частью Франции. Из-за высоких волн не работает водный транспорт. Аэропорт Аяччо оказался затоплен, с субботы воздушная гавань закрыта.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются и в районе города Бордо, где не ходят поезда и закрыты некоторые автомобильные дороги.