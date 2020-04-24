Найдено первое доказательство смерти человека от падения метеорита

Согласно многочисленным документам, найденным в Главном управлении государственных архивов при президенте Турецкой Республики, 22 августа 1888 года упавший метеорит убил одного человека и парализовал другого на территории современного Ирака в городе Сулеймания. По словам исследователей, это является первым в мире доказательством смерти от удара метеорита.

На Землю ежедневно попадают миллионы метеоритов, однако почти все они без остатка сгорают в атмосфере. По некоторым оценкам, в среднем до земной поверхности долетает около 17 метеоритов в день. Поэтому можно было бы предположить, что на протяжении всей истории кто-то мог быть убит в результате падения какого-либо осколка. Однако исторические записи странным образом лишены достоверных сообщений о таких происшествиях.

Единственной подтвержденной жертвой удара метеорита до сих пор считалась Энн Ходжес, которая мирно спала на своей кровати в 1954 году, когда камень размером чуть меньше футбольного мяча пробил крышу дома, врезался в радиоприемник, стоявший на столе и рикошетом попал в ее бок. В результате на теле женщины образовалась огромная гематома, но в целом ее здоровье не пострадало.