Найдено первое доказательство смерти человека от падения метеорита

Согласно многочисленным документам, найденным в Главном управлении государственных архивов при президенте Турецкой Республики, 22 августа 1888 года упавший метеорит убил одного человека и парализовал другого на территории современного Ирака в городе Сулеймания. По словам исследователей, это является первым в мире доказательством смерти от удара метеорита.
На Землю ежедневно попадают миллионы метеоритов, однако почти все они без остатка сгорают в атмосфере. По некоторым оценкам, в среднем до земной поверхности долетает около 17 метеоритов в день. Поэтому можно было бы предположить, что на протяжении всей истории кто-то мог быть убит в результате падения какого-либо осколка. Однако исторические записи странным образом лишены достоверных сообщений о таких происшествиях.
Единственной подтвержденной жертвой удара метеорита до сих пор считалась Энн Ходжес, которая мирно спала на своей кровати в 1954 году, когда камень размером чуть меньше футбольного мяча пробил крышу дома, врезался в радиоприемник, стоявший на столе и рикошетом попал в ее бок. В результате на теле женщины образовалась огромная гематома, но в целом ее здоровье не пострадало.
There is only one person in history known to have been struck by a meteorite. That meteorite was named after its victim: Ann Hodges...and now in our collections. https://t.co/CE8rqhJTGE— Smithsonian's NMNH (@NMNH) December 4, 2019
Исследователи нашли три отдельных документа, описывающих инцидент 1888 года. Они были только недавно переведены в цифровой архив и написаны на трудном для перевода османском турецком языке, что объясняет, почему они не были обнаружены ранее.
Документы представляют собой письма, написанные местными властями, сообщающие о происшествии правительству. Как отмечается в письмах, 10 августа по юлианскому календарю (22 августа по григорианскому) около 8:30 вечера по местному времени в небе был замечен большой огненный шар.
После этого события метеориты падали «как дождь» с неба в течение примерно 10 минут на небольшую деревню, в результате чего один человек погиб, а другой парализован. Кроме того, сообщается о повреждении посевов, что согласуется с ударной волной огненного шара.
«Это первое в истории сообщение о том, что в результате удара метеора погиб человек […] Из-за того, что эти документы взяты из официальных правительственных источников и написаны местными властями — даже самим великим визирем — у нас нет никаких подозрений относительно их достоверности», — отмечают авторы исследования.
Команда все еще прочесывает архивы и будет искать дополнительную информацию об этом событии. Они полагают, что ответ от султана может быть в документах, которые еще предстоит проверить и оцифровать.
Исследователи отмечают, что эта находка указывает на большой пробел в наших знаниях. Дело не только в том, что исторические записи обширны и могут быть недостаточно изучены; также не хватает работы над историческими документами на других языках, кроме английского.
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