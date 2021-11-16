Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали, 3 погибли

Но это были еще не все невзгоды: ливень повредил норы множества скорпионов, и дезориентированные скорпионы массово выбрались на поверхность, а многие из них оказались рядом с человеческим жильем. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, от укусов скорпионов уже пострадало более пятисот человек, трое из которых погибли.

В сообщении ведомства говорится, что пострадавших лечат противоядиями в больницах и других медучреждениях. Для того, чтобы справиться с лечением всех укушенных, пришлось привлечь находящихся в отпусках врачей.