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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Происшествия

Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали, 3 погибли

National Geographic Россия
16 ноября 2021
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Казни египетские какие-то.

На минувших выходных на северный Египет обрушилась сильная гроза с ливнями и градом. Наиболее пострадавшей оказалась провинция Асуан, где опасно стало даже просто выходить на улицу. 

Но это были еще не все невзгоды: ливень повредил норы множества скорпионов, и дезориентированные скорпионы массово выбрались на поверхность, а многие из них оказались рядом с человеческим жильем. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, от укусов скорпионов уже пострадало более пятисот человек, трое из которых погибли. 

В сообщении ведомства говорится, что пострадавших лечат противоядиями в больницах и других медучреждениях. Для того, чтобы справиться с лечением всех укушенных, пришлось привлечь находящихся в отпусках врачей.

Египетский Минздрав порекомендовал гражданам избегать мест с большим количеством деревьев, а при контакте со скорпионами немедленно обращаться к врачу. Симптомы укуса включают онемение во всем теле, проблемы с глотанием, проблемы со зрением, судороги, повышенную температуру, рвоту, диарею, а также сильную боль в месте укуса.

В Египте водятся толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda), которых считают одними из самых смертоносных в мире. Яд такого скорпиона может убить человека меньше чем за час.

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