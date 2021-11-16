Нашествие скорпионов в Египте: более 500 человек пострадали, 3 погибли

На минувших выходных на северный Египет обрушилась сильная гроза с ливнями и градом. Наиболее пострадавшей оказалась провинция Асуан, где опасно стало даже просто выходить на улицу.
#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر— sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021
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Но это были еще не все невзгоды: ливень повредил норы множества скорпионов, и дезориентированные скорпионы массово выбрались на поверхность, а многие из них оказались рядом с человеческим жильем. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, от укусов скорпионов уже пострадало более пятисот человек, трое из которых погибли.
В сообщении ведомства говорится, что пострадавших лечат противоядиями в больницах и других медучреждениях. Для того, чтобы справиться с лечением всех укушенных, пришлось привлечь находящихся в отпусках врачей.
Египетский Минздрав порекомендовал гражданам избегать мест с большим количеством деревьев, а при контакте со скорпионами немедленно обращаться к врачу. Симптомы укуса включают онемение во всем теле, проблемы с глотанием, проблемы со зрением, судороги, повышенную температуру, рвоту, диарею, а также сильную боль в месте укуса.
В Египте водятся толстохвостые скорпионы (Androctonus crassicauda), которых считают одними из самых смертоносных в мире. Яд такого скорпиона может убить человека меньше чем за час.