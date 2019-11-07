Наводнение в Новгородской области: введен режим ЧС

5 ноября на территории 11 районов Новгородской области бушевал атлантический циклон, который принес сильные ливни. В реках поднялся уровень воды, произошло подтопление 50 населенных пунктов. Пострадали 150 домов, где живут 283 человека, в том числе 49 детей, повреждены 8 деревянных переправ, 654 приусадебных участка, 30 участков дорог – из них шесть полностью разрушены. Пять муниципальных районов осталось без электроснабжения, шесть населенных пунктов оказались отрезаны от мира. 70 человек были эвакуированы.