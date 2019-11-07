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Происшествия

Наводнение в Новгородской области: введен режим ЧС

Анастасия Баринова
07 ноября 2019
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Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области
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Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области
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Работа спасателей в пострадавших районах продолжается.

5 ноября на территории 11 районов Новгородской области бушевал атлантический циклон, который принес сильные ливни. В реках поднялся уровень воды, произошло подтопление  50 населенных пунктов. Пострадали 150 домов, где живут 283 человека, в том числе 49 детей, повреждены 8 деревянных переправ, 654 приусадебных участка, 30 участков дорог – из них шесть полностью разрушены. Пять муниципальных районов осталось без электроснабжения, шесть населенных пунктов оказались отрезаны от мира. 70 человек были эвакуированы.

Глава региона Андрей Никитин подписал указ о введении чрезвычайного положения. В соответствии с документом организована работа пунктов временного размещения граждан. В зоне ЧС осуществляется адресная помощь и информирование населения о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и развитии ситуации. К восстановительным работам привлечены сотни специалистов и десятки единиц техники, работает аэромобильная группа регионального управления МЧС.

Спасательные мероприятия продолжаются. Специалисты помогают с эвакуацией, доставкой продуктов, вещей, медикаментов, разбирают засоры на пути водных потоков.

За минувшую ночь дорожникам удалось ликвидировать несколько размывов на дорогах, но подтопленным еще остается 41 участок. Дожди подтопили и Вологодскую область — в регионе выпало больше месячной нормы осадков.