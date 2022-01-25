Наводнения и оползни в Мачу-Пикчу привели к эвакуации 900 человек

Из городка пришлось эвакуировать 889 путешественников: хотя сама цитадель инков не пострадала, но ее посещение стало невозможным, а оставаться в городе, залитом водой, было признано для них небезопасным. Людей перевезли в Ольянтайтамбо, расположенный в 30 километрах от Мачу-Пикчу.