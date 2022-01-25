Наводнения и оползни в Мачу-Пикчу привели к эвакуации 900 человек

В перуанском высокогорном регионе Куско прошли проливные дожди, вызвавшие выход из берегов реки Алькамайо. В результате пострадал город Агуас-Кальентес или Мачупикчу, лежащий у подножия знаменитого памятника инков. Помимо наводнения, на его улицы также сошел оползень.
Одно здание разрушено, повреждены три коммерческих объекта, несколько человек получили травмы, один пропал без вести. Кроме того, из-за подъема уровня воды из строя вышла железная дорога, по которой туристы отправляются к Мачу-Пикчу.
Machu Picchu se encuentra inundado por las torrenciales lluvias en Cusco.— CW Cusco Noticias (@CuscoNoticiasN) January 21, 2022
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•#machupicchu #LoUltimo pic.twitter.com/1QozMVP3e3
Из городка пришлось эвакуировать 889 путешественников: хотя сама цитадель инков не пострадала, но ее посещение стало невозможным, а оставаться в городе, залитом водой, было признано для них небезопасным. Людей перевезли в Ольянтайтамбо, расположенный в 30 километрах от Мачу-Пикчу.
Emergencia en #Machupicchu Pueblo.— Cusco en Portada (@CuscoEnPortada) January 21, 2022
Reportan desborde de ríos.
Advierten el colapso del puente que da acceso a la localidad, sobre el río Alccamayu.
Fuertes lluvias en dicha jurisdicción.#CuscoEnPortada pic.twitter.com/w7GSxjcaNc
Стихия буйствовала в конце прошлой недели. Сейчас местные жители ведут борьбу с ее последствиями.