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Происшествия

Наводнения и оползни в Мачу-Пикчу привели к эвакуации 900 человек

Анастасия Баринова
25 января 2022
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Фото: Юрий Котенёв
Есть раненые и пропавшие без вести.

В перуанском высокогорном регионе Куско прошли проливные дожди, вызвавшие выход из берегов реки Алькамайо. В результате пострадал город Агуас-Кальентес или Мачупикчу, лежащий у подножия знаменитого памятника инков. Помимо наводнения, на его улицы также сошел оползень.

Одно здание разрушено, повреждены три коммерческих объекта, несколько человек получили травмы, один пропал без вести. Кроме того, из-за подъема уровня воды из строя вышла железная дорога, по которой туристы отправляются к Мачу-Пикчу.

Из городка пришлось эвакуировать 889 путешественников: хотя сама цитадель инков не пострадала, но ее посещение стало невозможным, а оставаться в городе, залитом водой, было признано для них небезопасным. Людей перевезли в Ольянтайтамбо, расположенный в 30 километрах от Мачу-Пикчу.

Стихия буйствовала в конце прошлой недели. Сейчас местные жители ведут борьбу с ее последствиями.

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