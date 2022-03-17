Недалеко от Фукусимы произошло мощное землетрясение

Это случилось спустя несколько дней после годовщины аварии на местной АЭС.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на востоке Японии 16 марта. В некоторых районах северо-восточного побережья выпустили предупреждение о волнах цунами.

Землетрясение произошло у побережья префектуры Фукусима. В результате бедствия в прибрежном городе Сома погиб по меньшей мере один человек, еще десятки получили ранения. Землетрясение также вызвало временное отключение электроэнергии в более чем двух миллионах домохозяйств.

На недействующей АЭС «Фукусима-2» были временно остановлены насосы охлаждения на первом и третьем реакторе, но через некоторое время их работа была восстановлена.

Сейчас власти работают над оценкой ущерба от землетрясения.

«Полиция и скорая помощь в префектуре Фукусиме и Мияги завалены звонками. Мы делаем все возможное, чтобы оценить размер ущерба. Сильные подземные толчки часто случаются через пару дней после первого землетрясения, поэтому, пожалуйста, держитесь подальше от обрушившихся зданий и других мест повышенного риска», – заявил представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

Япония находится в Тихоокеанском «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через бассейн Тихого океана. Страна регулярно страдает от землетрясений и имеет строгие строительные нормы, призванные гарантировать, что здания могут выдерживать сильные толчки.

11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 9,1. В результате бедствия погибли или пропали без вести около 18 500 человек.

Тогда на атомной электростанции Фукусима произошла авария максимального седьмого уровня. Разрушения на трех из шести реакторов привели к радиоактивному загрязнению воздуха, почвы и океана; больше всего пострадали префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима.

А еще там процветает небольшая популяция гибридных кабанов. В зараженной радиацией местности с животными могут происходить разные изменения, но с кабанами близ Фукусимы связана отдельная история: эти создания не подверглись генетическим мутациям, но кое-что в их ДНК отличается от нормы. Причиной тому стали домашние свиньи.