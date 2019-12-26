Нотр-Дам может не пережить 2020 год

15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.

«Сегодня мы можем сказать, что существует 50-процентная вероятность того, что Нотр-Дам сохранят. Также есть и 50-процентная вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще очень хрупкое», – говорит Шове.

Извлечение лесов, состоящих из 50 тысяч элементов, будет одним из самых сложных этапов работ. «Нам нужно полностью извлечь строительные леса для того, чтобы сохранить здание. Таким образом в 2021 мы, скорее всего, начнем реставрацию собора. Нужно будет оценить состояние собора, определить количество камней, которые необходимо удалить и заменить», – сказал Шове.

По его оценкам, нужно около трех лет, чтобы люди могли безопасно входить в собор, но полное восстановление здания займет еще больше времени.

В Нотр-Дам-де-Пари впервые со времен французской революции не проводили рождественскую службу. Она была перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа – средневековую церковь Парижа близ Лувра. Туда перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая чудом уцелела при пожаре.