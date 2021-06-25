Новое извержение вулкана Мерапи: фото и видео

В 4:43 по местному времени горячие облака извергались трижды. Первый выброс длился 61 секунду, второй — 131 секунду, третий — 245 секунд. В 7:33 произошел новый всплеск, продолжавшийся 104 секунды. Облака раскаленного пепла поднялись на высоту 1000 метров, а потоки лавы и горячего газа распространились на расстояние до 3 километров.