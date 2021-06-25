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Происшествия

Новое извержение вулкана Мерапи: фото и видео

Анастасия Баринова
25 июня 2021
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Фото: IG: Merapi_Uncover
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Фото: IG: Merapi_Uncover
Самый нестабильный и активный вулкан в Индонезии не дает о себе забыть.

24 июня произошло новое извержение вулкана Мерапи, самого нестабильного в Индонезии. Из лавового купола во внутреннем кратере высотой 2968 метров вырвались сильные пирокластические потоки.

В 4:43 по местному времени горячие облака извергались трижды. Первый выброс длился 61 секунду, второй — 131 секунду, третий — 245 секунд. В 7:33 произошел новый всплеск, продолжавшийся 104 секунды. Облака раскаленного пепла поднялись на высоту 1000 метров, а потоки лавы и горячего газа распространились на расстояние до 3 километров.

За усилением вулканической активности специалисты наблюдают на протяжении последних недель. Вулканологи описывают лавовый купол вулкана как быстрорастущий. Он разрушается, высвобождая горячую лаву и газовые облака. Пепел уже накрыл несколько близлежащих населенных пунктов; жертв нет.

Вулкан расположен на густонаселенном острове Ява недалеко от древнего города Джокьякарта. Это самый активный из более чем 120 действующих вулканов Индонезии. Сельским жителям, живущим на плодородных склонах Мерапи, сейчас рекомендуется держаться в 5 километрах от устья кратера.

Индонезия — архипелаг с населением 270 миллионов человек — находится в зоне землетрясений и вулканической активности, вдоль тихоокеанского «огненного кольца»: серии сейсмических разломов, окружающих океан. Мерапи извергается достаточно часто, но обычно без трагических последствий. Последнее крупное событие такого рода в 2010 году унесло жизни 347 человек. 

Посмотрите, как происходило его прошлогоднее извержение.

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