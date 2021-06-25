Новое извержение вулкана Мерапи: фото и видео

24 июня произошло новое извержение вулкана Мерапи, самого нестабильного в Индонезии. Из лавового купола во внутреннем кратере высотой 2968 метров вырвались сильные пирокластические потоки.
Gunung Merapi malam ini 24/6/21 pukul 20.07 wib luncuran awan panas mengarah ke barat daya. pic.twitter.com/j6Ub0t7b0Y |@RANGERmount1— IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) June 24, 2021
В 4:43 по местному времени горячие облака извергались трижды. Первый выброс длился 61 секунду, второй — 131 секунду, третий — 245 секунд. В 7:33 произошел новый всплеск, продолжавшийся 104 секунды. Облака раскаленного пепла поднялись на высоту 1000 метров, а потоки лавы и горячего газа распространились на расстояние до 3 километров.
Timelapse Merapi 25 Juni 2021— IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) June 25, 2021
By Pak Suryono / galihadventure pic.twitter.com/Web3fk1zAq
За усилением вулканической активности специалисты наблюдают на протяжении последних недель. Вулканологи описывают лавовый купол вулкана как быстрорастущий. Он разрушается, высвобождая горячую лаву и газовые облака. Пепел уже накрыл несколько близлежащих населенных пунктов; жертв нет.
Pagi ini terpantau hujan abu merapi pic.twitter.com/O5iOgqNNSu— IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) June 24, 2021
Вулкан расположен на густонаселенном острове Ява недалеко от древнего города Джокьякарта. Это самый активный из более чем 120 действующих вулканов Индонезии. Сельским жителям, живущим на плодородных склонах Мерапи, сейчас рекомендуется держаться в 5 километрах от устья кратера.
Terjadi 3 kali awanpanas guguran di #Merapi tanggal 25 Juni 2021 pukul 04.43 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 61, 132, dan 245 detik. Jarak luncur maks 3 km ke arah tenggara. Teramati kolom asap setinggi ±1000 m di atas puncak. #MerapiSiaga pic.twitter.com/552p8j7iV7— Rizal (@Rizal06691023) June 24, 2021
Индонезия — архипелаг с населением 270 миллионов человек — находится в зоне землетрясений и вулканической активности, вдоль тихоокеанского «огненного кольца»: серии сейсмических разломов, окружающих океан. Мерапи извергается достаточно часто, но обычно без трагических последствий. Последнее крупное событие такого рода в 2010 году унесло жизни 347 человек.
Посмотрите, как происходило его прошлогоднее извержение.