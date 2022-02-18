Новорожденный умер от лихорадки Ласса в Великобритании, двое других членов семьи заболели

Это первые случаи заболевания в стране с 2009 года.

Новорожденный в Великобритании умер на прошлой неделе от лихорадки Ласса – острого вирусного заболевания, эндемичного в некоторых частях Западной Африки. Еще двое членов его семьи – вероятно родители – тоже заразились лихорадкой Ласса, но без тяжелых последствий. Все инфицированные недавно побывали в Западной Африке.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило о смерти новорожденного, но не упомянуло точный возраст младенца. Один из заболевших уже выздоровел, другой проходит лечение в фонде Royal Free London NHS Foundation Trust.

В последний раз лихорадка Ласса появлялась в Великобритании более десяти лет назад, два случая были выявлены в 2009 году. С учетом недавних инфекций с 1980 года в Великобритании было зарегистрировано 11 случаев лихорадки Ласса, сообщает UKHSA.

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Лихорадка Ласса является зоонозным заболеванием, что означает, что она передается людям при контакте с зараженным животным. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), животным-переносчиком вируса является грызун, известный как натальская многососковая мышь (Mastomys natalensis), который живет по всей Западной Африке и выделяет вирус с испражнениями и мочой.

Люди заражаются лихорадкой Ласса в результате прямого контакта с зараженными частицами инфицированных грызунов или при контакте с кровью, слюной или экскрементами инфицированного человека.

По оценкам CDC, от 100 000 до 300 000 человек ежегодно заражаются лихорадкой Ласса, и эта болезнь становится причиной 5000 смертей. Симптомы заболевания могут появиться через три недели после контакта с вирусом. Примерно в 80% случаев признаки заболевания отсутствуют или слабо выражены и могут включать головную боль, незначительную мышечную слабость и небольшую лихорадку.

При более тяжелых инфекциях у людей может наблюдаться рвота, респираторный дистресс, кровотечение, неврологические проблемы и отказ органов. Сообщается, что представители UKHSA внимательно следят за лицами, которые были в непосредственном контакте с носителями инфекции, в том числе за пациентами и медицинскими работниками в больнице, где умер младенец.