Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Туристка выжила на резиновой лодке в открытом море. Ее спасли конфеты

06 ноября 2019
Лодка в море
Фото: maxpixel.net
Жительницу Новой Зеландии искали 37 часов.

45-летняя Кушила Штейн, обладающая большим опытом в мореплавании, прилетела в Турцию, чтобы помочь знакомому доставить яхту в Афины.

Во время плавания она решила доплыть до греческого острова Фолегандрос на резиновой лодке. На обратном пути женщина выронила весло, которое тут же унесло далеко от лодки. Когда Штейн не вернулась на яхту, ее владелец сообщил о случившемся греческим властям.

Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию с участием шести судов, вертолета и подводного беспилотника.

Находясь одна в открытом море, Кушила обернулась пластиковыми пакетами, чтобы сохранить тепло. Из еды у нее были только леденцы, которыми она питалась. Понимая, что шансы выжить невелики, Штейн написала имя и телефон своей матери на борту лодки.

Спасатели нашли женщину в 101 километре к северу от Крита. Ее доставили в больницу, чтобы ликвидировать последствия обезвоживания.