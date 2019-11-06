Туристка выжила на резиновой лодке в открытом море. Ее спасли конфеты

45-летняя Кушила Штейн, обладающая большим опытом в мореплавании, прилетела в Турцию, чтобы помочь знакомому доставить яхту в Афины.
Во время плавания она решила доплыть до греческого острова Фолегандрос на резиновой лодке. На обратном пути женщина выронила весло, которое тут же унесло далеко от лодки. Когда Штейн не вернулась на яхту, ее владелец сообщил о случившемся греческим властям.
Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию с участием шести судов, вертолета и подводного беспилотника.
Kushila Stein, neozelandesa de 47 años, fue encontrada el domingo en un pequeño bote frente a la costa de Grecia después de pasar dos días a la deriva en el Egeo. La naufraga pudo sobrevivir comiendo chucherías y cubriendo su cuerpo con bolsas de plástico. pic.twitter.com/pE7TSrnNzg— Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) November 6, 2019
Находясь одна в открытом море, Кушила обернулась пластиковыми пакетами, чтобы сохранить тепло. Из еды у нее были только леденцы, которыми она питалась. Понимая, что шансы выжить невелики, Штейн написала имя и телефон своей матери на борту лодки.
Спасатели нашли женщину в 101 километре к северу от Крита. Ее доставили в больницу, чтобы ликвидировать последствия обезвоживания.