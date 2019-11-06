Туристка выжила на резиновой лодке в открытом море. Ее спасли конфеты

45-летняя Кушила Штейн, обладающая большим опытом в мореплавании, прилетела в Турцию, чтобы помочь знакомому доставить яхту в Афины.

Во время плавания она решила доплыть до греческого острова Фолегандрос на резиновой лодке. На обратном пути женщина выронила весло, которое тут же унесло далеко от лодки. Когда Штейн не вернулась на яхту, ее владелец сообщил о случившемся греческим властям.

Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию с участием шести судов, вертолета и подводного беспилотника.