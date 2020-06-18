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Происшествия

Обезьяна, принадлежавшая оккультисту, лишилась выпивки и покалечила 250 человек

Михаил Сысоев
18 июня 2020
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Фото: pxfuel.com
Один из пострадавших людей скончался.

Ужасающий инцидент произошел в Мирзапуре, в индийском штате Уттар-Прадеш. Макак-резус по кличке Калуа был домашним питомцем оккультиста, который поил его крепкими спиртными напитками.

Однако после того, как владелец обезьяны скончался, лишенный алкоголя примат пришел в ярость и начал нападать на людей на улицах. Большую часть пострадавших составили женщины и девочки. Как сообщает Daily Mail, десятки детей теперь нуждаются в услугах пластического хирурга из-за того, что примат порвал им лица своими клыками. По информации местных медиа, один из укушенных приматом людей скончался, однако возраст и пол жертвы не называются. 

Разъяренную макаку удалось поймать и поместить в клетку в зоопарке. Там обнаружилась, что обезьяна не только злоупотребляла алкоголем, но и не ест овощи. По всей видимости, оккультист кормил животное мясом, и это — еще одна причина гнева примата. Кроме того, Калуа проявил агрессию по отношению к своим сородичам, поэтому было решено, что обезьяна останется в клетке одна до конца своих дней. 

По мнению многих ученых, алкоголь был неотъемлемой частью рациона приматов в течение нескольких миллионов лет. Исследователь из Калифорнийского университета в Беркли Роберт Дадли убежден, что способность нашего организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет практики.

Фермент алкогольной дегидрогеназы, ADH4, который помогает расщеплять спирт в нашем организме, в процессе эволюции стал в 40 раз эффективнее. Мутация этого гена повсеместно произошла у всех наших предков примерно 10 млн лет назад — именно в то время, когда наши древние предки начали спускаться с деревьев и смогли попробовать перезрелые плоды, которые падали на землю.

Посмотрите на нечто более позитивное: как три выдры не поделили пенек.

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