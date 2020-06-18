Обезьяна, принадлежавшая оккультисту, лишилась выпивки и покалечила 250 человек

Ужасающий инцидент произошел в Мирзапуре, в индийском штате Уттар-Прадеш. Макак-резус по кличке Калуа был домашним питомцем оккультиста, который поил его крепкими спиртными напитками.
Однако после того, как владелец обезьяны скончался, лишенный алкоголя примат пришел в ярость и начал нападать на людей на улицах. Большую часть пострадавших составили женщины и девочки. Как сообщает Daily Mail, десятки детей теперь нуждаются в услугах пластического хирурга из-за того, что примат порвал им лица своими клыками. По информации местных медиа, один из укушенных приматом людей скончался, однако возраст и пол жертвы не называются.
Разъяренную макаку удалось поймать и поместить в клетку в зоопарке. Там обнаружилась, что обезьяна не только злоупотребляла алкоголем, но и не ест овощи. По всей видимости, оккультист кормил животное мясом, и это — еще одна причина гнева примата. Кроме того, Калуа проявил агрессию по отношению к своим сородичам, поэтому было решено, что обезьяна останется в клетке одна до конца своих дней.
Alcoholic killer monkey leaves one man dead and 250 injured after going on rampage https://t.co/uBvhWum9Uf— Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2020
По мнению многих ученых, алкоголь был неотъемлемой частью рациона приматов в течение нескольких миллионов лет. Исследователь из Калифорнийского университета в Беркли Роберт Дадли убежден, что способность нашего организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет практики.
Фермент алкогольной дегидрогеназы, ADH4, который помогает расщеплять спирт в нашем организме, в процессе эволюции стал в 40 раз эффективнее. Мутация этого гена повсеместно произошла у всех наших предков примерно 10 млн лет назад — именно в то время, когда наши древние предки начали спускаться с деревьев и смогли попробовать перезрелые плоды, которые падали на землю.
Посмотрите на нечто более позитивное: как три выдры не поделили пенек.