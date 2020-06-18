Обезьяна, принадлежавшая оккультисту, лишилась выпивки и покалечила 250 человек

Ужасающий инцидент произошел в Мирзапуре, в индийском штате Уттар-Прадеш. Макак-резус по кличке Калуа был домашним питомцем оккультиста, который поил его крепкими спиртными напитками.

Однако после того, как владелец обезьяны скончался, лишенный алкоголя примат пришел в ярость и начал нападать на людей на улицах. Большую часть пострадавших составили женщины и девочки. Как сообщает Daily Mail, десятки детей теперь нуждаются в услугах пластического хирурга из-за того, что примат порвал им лица своими клыками. По информации местных медиа, один из укушенных приматом людей скончался, однако возраст и пол жертвы не называются.

Разъяренную макаку удалось поймать и поместить в клетку в зоопарке. Там обнаружилась, что обезьяна не только злоупотребляла алкоголем, но и не ест овощи. По всей видимости, оккультист кормил животное мясом, и это — еще одна причина гнева примата. Кроме того, Калуа проявил агрессию по отношению к своим сородичам, поэтому было решено, что обезьяна останется в клетке одна до конца своих дней.