Огромная воронка поглотила дом: видео

Полицейский департамент Таллахасси эвакуировал жителей нескольких близлежащих домов, однако устранение провала не входит в компетенцию департамента. По словам заместителя руководителя местного пожарного ведомства Ричарда Джонса, государство «контролирует» воронку, пока она не будет оценена экспертами по окружающей среде.



В Геологической службе США отмечают, что подобные образования часто возникают в местностях с известняковой почвой, которая легко размывается водой. Свою роль вносит и деятельность человека при строительстве и перекачке грунтовых вод. Флорида – один из наиболее опасных штатов США с точки зрения провалов почвы: она по большей части состоит из карбонатных известняковых пород. Крупнейшая воронка в истории штата в ширину достигала 68 метров, в глубину – 15.