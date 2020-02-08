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Происшествия

Огромная воронка поглотила дом: видео

Анастасия Баринова
08 февраля 2020
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Фото: City of Tallahassee Police Department
Жители близлежащих домов эвакуированы.

В конце января в одном из районов города Таллахасси, штат Флорида, в земле начали появляться небольшие ямы. Ими было усыпано пространство в парке передвижных домов Capital Circle Pines. За два дня ямы объединились в провал глубиной 15 метров и шириной более 22 метров.

Жители вызвали представителей городских служб, но те лишь огородили воронку. Спустя некоторое время в яму упало несколько деревьев и построек, еще два передвижных дома зависли на краю пропасти. 

Полицейский департамент Таллахасси эвакуировал жителей нескольких близлежащих домов, однако устранение провала не входит в компетенцию департамента. По словам заместителя руководителя местного пожарного ведомства Ричарда Джонса, государство «контролирует» воронку, пока она не будет оценена экспертами по окружающей среде.

В Геологической службе США отмечают, что подобные образования часто возникают в местностях с известняковой почвой, которая легко размывается водой. Свою роль вносит и деятельность человека при строительстве и перекачке грунтовых вод. Флорида – один из наиболее опасных штатов США с точки зрения провалов почвы: она по большей части состоит из карбонатных известняковых пород. Крупнейшая воронка в истории штата в ширину достигала 68 метров, в глубину – 15.