Огромный аллигатор прогуливается по футбольному полю во время тренировки: видео

На этой неделе футбольный клуб Major League Soccer (MLS) Toronto FC провел тренировку недалеко от Орландо, штат Флорида. Тренировка была закрыта для публики, но никто не сообщил об этом огромному аллигатору, который вышел на поле.

Вместо того, чтобы скрыться подальше от опасного хищника, несколько футболистов подбежали к нему поближе, чтобы лучше рассмотреть. С этих кадров начинается ролик, опубликованный во вторник клубом.