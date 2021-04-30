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Происшествия

Огромный аллигатор прогуливается по футбольному полю во время тренировки: видео

National Geographic Россия
30 апреля 2021
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Фото: Toronto FC
Обычное дело для Флориды.

На этой неделе футбольный клуб Major League Soccer (MLS) Toronto FC провел тренировку недалеко от Орландо, штат Флорида. Тренировка была закрыта для публики, но никто не сообщил об этом огромному аллигатору, который вышел на поле. 

Вместо того, чтобы скрыться подальше от опасного хищника, несколько футболистов подбежали к нему поближе, чтобы лучше рассмотреть. С этих кадров начинается ролик, опубликованный во вторник клубом.

Сотрудник стадиона на гольф-каре вызвался прогнать аллигатора и в какой-то момент даже схватил его за хвост. Ролик обрывается, когда рептилия все еще находится на поле, но, похоже, всё закончилось благополучно – как для животного, так и для футболистов, которые вернулись к тренировке.

Аллигаторы нередко становятся гостями на спортивных соревнованиях во Флориде. Так, в 2016 году гигантская рептилия вызвала переполох на турнире по гольфу. 

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