«Око Саурона» в Мексиканском заливе: невероятное видео

Ранним утром в пятницу акватория Мексиканского залива к западу от полуострова Юкатан полыхала огнем: здесь произошел разрыв подводного газопровода, который соединен с платформой, ведущей нефтедобычу. Государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleos Mexicanos (Pemex) направила к месту аварии катера. Для тушения пламени использовались вода и азот.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo
Пользователи соцсетей сравнивали горящий океан с «огненным оком» из Мордора, порталом в ад или сценами из фильма «2012» про катастрофы, «предсказанные» майя.
Победить пожар удалось спустя пять часов. По сообщению Pemex, никто не пострадал; не произошло и разлива нефти. Экологи и активисты, в том числе Грета Тунберг, с этим не согласны: они напомнили о потенциальной опасности для обитателей моря, а также об устаревшей модели использования ископаемого топлива, которое причиняет планете все больше вреда.
Pemex имеет богатую историю крупных и даже смертельных промышленных аварий. В апреле на ее нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, в результате чего семь человек получили ранения. В 2019 году взрыв трубопровода в Тлауэлильпане унес жизни 137 человек. В 2016 году 28 человек погибли в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Коацакоалькосе, и это – далеко не полный список происшествий.