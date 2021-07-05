«Око Саурона» в Мексиканском заливе: невероятное видео

Пользователи соцсетей сравнивали горящий океан с «огненным оком» из Мордора, порталом в ад или сценами из фильма «2012» про катастрофы, «предсказанные» майя.

Победить пожар удалось спустя пять часов. По сообщению Pemex, никто не пострадал; не произошло и разлива нефти. Экологи и активисты, в том числе Грета Тунберг, с этим не согласны: они напомнили о потенциальной опасности для обитателей моря, а также об устаревшей модели использования ископаемого топлива, которое причиняет планете все больше вреда.