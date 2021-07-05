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Происшествия

«Око Саурона» в Мексиканском заливе: невероятное видео

Анастасия Баринова
05 июля 2021
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Фото: Manuel Lopez San Martin/Twitter
Разрыв газопровода привел к пожару на воде.

Ранним утром в пятницу акватория Мексиканского залива к западу от полуострова Юкатан полыхала огнем: здесь произошел разрыв подводного газопровода, который соединен с платформой, ведущей нефтедобычу. Государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleos Mexicanos (Pemex) направила к месту аварии катера. Для тушения пламени использовались вода и азот.

Пользователи соцсетей сравнивали горящий океан с «огненным оком» из Мордора, порталом в ад или сценами из фильма «2012» про катастрофы, «предсказанные» майя.

Победить пожар удалось спустя пять часов. По сообщению Pemex, никто не пострадал; не произошло и разлива нефти. Экологи и активисты, в том числе Грета Тунберг, с этим не согласны: они напомнили о потенциальной опасности для обитателей моря, а также об устаревшей модели использования ископаемого топлива, которое причиняет планете все больше вреда.

Pemex имеет богатую историю крупных и даже смертельных промышленных аварий. В апреле на ее нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, в результате чего семь человек получили ранения. В 2019 году взрыв трубопровода в Тлауэлильпане унес жизни 137 человек. В 2016 году 28 человек погибли в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Коацакоалькосе, и это – далеко не полный список происшествий.

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