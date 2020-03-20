Оползни сошли на проезжую часть в Нижнем Новгороде: фото

Два оползня сошли в среду и в четверг утром на проезжую часть на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Обвалившийся грунт и рухнувшая лестница нарушили движение транспорта по съезду. Въезды со всех направлений перекрыты бетонными плитами. На месте схода работают сотрудники ГИБДД, которые направляют транспортные потоки, сообщает Gismeteo.
Так как небольшие оползни фиксируются до сих пор, оперативные службы не планируют возобновлять движение по съезду до полной ликвидации последствий. Инженеры-геодезисты ведут проектные работы по укреплению склона.
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Сегодняшний оползень на Похвалихинском съезде. Движение было перекрыто весь вечер и, скорее всего, в четверг тоже будет перекрыто, либо ограничено. Оползший грунт уже убрали, причем темпы уборки были близки к рекордным. Четко и слаженно работали 5 погрузчиков и несколько грузовиков. Но проблема в том, что склон теперь стал аварийным, и придется после его обследования возвести подпорную стенку, а для этого как раз и придется занять техникой и стройплощадкой проезжую часть. В общем, выбирайте маршруты объезда на четверг, а лучше и на пятницу. Автобусы НПАТ меняют маршруты, и то же самое рекомендовано частным перевозчикам. Если поедете на автобусе или маршрутке, выходите раньше обычного. А лучше проработайте дистанционно. Подробная информация об оползне - на сайтах и страницах наших СМИ. А завтра анализ случившегося и комментарии по теме - в эфире и на сайте радио "КоммерсантъFM Нижний Новгород". #оползень #пробки #изменениемаршрутов
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов объявил, что причиной оползня стал прорыв горячего и холодного водоснабжения в подвале дома, который был признан аварийным и расселен. Власти города планировали снести аварийный дом на следующей неделе. Сейчас служба «Водоканала» перекрыла подачу воды.
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