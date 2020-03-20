Оползни сошли на проезжую часть в Нижнем Новгороде: фото

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов объявил, что причиной оползня стал прорыв горячего и холодного водоснабжения в подвале дома, который был признан аварийным и расселен. Власти города планировали снести аварийный дом на следующей неделе. Сейчас служба «Водоканала» перекрыла подачу воды.

Узнайте, зачем застрявший в почве Марса зонд ударил себя ковшом.