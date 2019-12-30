Опубликована хронология катастрофы казахстанского лайнера

По данным аэропорта, регистрация на рейс началась в 5:35 и завершилась в 6:35. В 7:03 окончилась посадка, в 7:21 самолет начал взлетать.

В 7:21 борт пропал с радаров, в 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта (в нее входят Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба).

В 7:35 появилась информация о месте летного происшествия. В 7:36 на место прибыл первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передал информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В» и начал эвакуацию пассажиров. В 7:38 к нему присоединился полный состав ПСК СПАССОП.

В 7:39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алматы. В 7:42 на место происшествия прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта. В 8:10 в терминал с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

Как уточняется, всего в первые минуты после ЧП на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

Cамолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, в пятницу утром после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

По данным следователей, крушение самолета могло произойти из-за некорректной работы навигационных служб. Среди других версий – ошибка пилотов и техническая неисправность.

По данным портала Tengrinews, работа авиакомпании Bek Air приостановлена до предварительных результатов расследования. Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр отметил, что черные ящики самолёта находятся в хорошем состоянии, и к концу новогодних праздников представят первые результаты их расшифровки.