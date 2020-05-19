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Происшествия

Яркий метеор заметили в Красноярском крае: видео

National Geographic Россия
19 мая 2020
Падение небесного тела зафиксировали камеры наружного наблюдения и автомобильные видеорегистраторы.

Падение метеора было зафиксировано в городе Канске, который расположен в 250 км к востоку от Красноярска. По словам очевидцев, яркий светящийся шар можно было увидеть 18 мая примерно в 22:45 по местному времени. На кадрах видно, как небесный объект с зеленоватым свечением на большой скорости приближается к земле, а затем гаснет. Некоторые слышали сильный грохот.

Пользователи соцсетей сообщают, что метеор был заметен не только в Канске, но также в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах Красноярского края, а еще в Хакасии и Туве. 

Сообщается, что на месте предполагаемого падения метеорита осколков пока не обнаружено. Впрочем, их может и не быть — метеор мог рассыпаться и сгореть в атмосфере, не достигнув земли. Именно так считает представитель  общества любителей астрономии в Красноярске КрасАстро Роман Морячков: «Скорее всего, он сгорел полностью, поэтому метеоритом его не назвать. Врезался он в атмосферу на высоте примерно 100 километров, пролетел 150-200 километров и сгорел уже на высоте 20-30 километров». 

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