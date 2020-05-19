Яркий метеор заметили в Красноярском крае: видео

Пользователи соцсетей сообщают, что метеор был заметен не только в Канске, но также в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах Красноярского края, а еще в Хакасии и Туве.

Сообщается, что на месте предполагаемого падения метеорита осколков пока не обнаружено. Впрочем, их может и не быть — метеор мог рассыпаться и сгореть в атмосфере, не достигнув земли. Именно так считает представитель общества любителей астрономии в Красноярске КрасАстро Роман Морячков: «Скорее всего, он сгорел полностью, поэтому метеоритом его не назвать. Врезался он в атмосферу на высоте примерно 100 километров, пролетел 150-200 километров и сгорел уже на высоте 20-30 километров».