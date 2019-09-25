Пассажира «Победы» оштрафовали на 480 тысяч рублей за курение на борту

Житель Сыктывкара закурил в туалете авиалайнера во время полета. После того как сработал детектор дыма, командир воздушного судна в соответствии с требованиями законодательства посадил самолет на ближайший запасной аэродром.

«Пагубная привычка пассажира обошлась авиакомпании дополнительными расходами. Это связано с отклонением от маршрута и вынужденной посадкой, а также расходом топлива и обеспечением технического обслуживания. Сумма расходов составила почти 480 тыс. рублей. Компания обратилась в суд и взыскала эти деньги с пассажира», – говорится в сообщении «Победы».

Как сообщается в материалах Сыктывкарского горсуда, во время полета бортпроводник почувствовала запах дыма у туалетной комнаты. Из нее вышел пассажир и признался в том, что курил, однако, получив информацию о последствиях, он стал отрицать факт нарушения.

Командир воздушного судна принял решение о посадке в Минске, где сотрудники милиции отстранили пассажира от полета. После этого самолет продолжил путь в аэропорт назначения. О дате происшествия и направлении, по которому летел самолет, в материалах не сообщается.