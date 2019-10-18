Пассажирский самолет выехал за взлетную полосу и остановился над обрывом: фото

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге.
При посадке самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 120 метров и едва не рухнул в водоем. По заявлению авиакомпании, на борту самолета находились 39 пассажиров, в том числе школьная команда по плаванию и три члена экипажа. Не менее четырех пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами. Пресс-секретарь Федеральной авиационной администрации Аллен Кеницер заявил что самолёт сошёл с полосы при неизвестных обстоятельствах.
«Наши мысли и молитвы адресованы всем нашим пассажирам и членам экипажа, а также семьям всех с этого рейса», — Дэйв Пфлигер, генеральный директор PenAir.
Ввиду происшествия авиакомпания PenAir создала линию помощи семьям пострадавших.
Фотограф Джим Полин был очевидцем события и предположил, что самолет был вынужден покинуть запланированную посадочную зону из-за сильного ветра.