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Происшествия

Пассажирский самолет выехал за взлетную полосу и остановился над обрывом: фото

18 октября 2019
Самолет авиакомпании Peninsula Airways
Фото: SushilVsilwal/twitter.com
Самолет авиакомпании Peninsula Airways
Фото: SushilVsilwal/twitter.com
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Фото: SushilVsilwal/twitter.com
Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге.

При посадке самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 120 метров и едва не рухнул в водоем. По заявлению авиакомпании, на борту самолета находились 39 пассажиров, в том числе школьная команда по плаванию и три члена экипажа. Не менее четырех пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами. Пресс-секретарь Федеральной авиационной администрации Аллен Кеницер заявил что самолёт сошёл с полосы при неизвестных обстоятельствах.

«Наши мысли и молитвы адресованы всем нашим пассажирам и членам экипажа, а также семьям всех с этого рейса», — Дэйв Пфлигер, генеральный директор PenAir.

Ввиду происшествия авиакомпания PenAir создала линию помощи семьям пострадавших.

Фотограф Джим Полин был очевидцем события и предположил, что самолет был вынужден покинуть запланированную посадочную зону из-за сильного ветра. 