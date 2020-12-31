Пассажиры самолета девять часов летели «в никуда» из-за треснувшего лобового стекла

26 декабря рейс авиакомпании KLM, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, провел в воздухе более девяти часов и приземлился в Амстердаме, откуда он вылетел тем же утром. Причиной отклонения от курса стало треснувшее лобовое стекло самолета Boeing 787, выполнявшего рейс.

Как сообщает Simple Flying, у самолета треснуло лобовое стекло, в частности внешнее стекло с правой стороны. Тот факт, что треснул только один слой, означал, что ущерб был минимальным. Однако это все же привело к громкому звуку, который можно было услышать в пассажирском салоне.