Пассажиры самолета девять часов летели «в никуда» из-за треснувшего лобового стекла

26 декабря рейс авиакомпании KLM, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, провел в воздухе более девяти часов и приземлился в Амстердаме, откуда он вылетел тем же утром. Причиной отклонения от курса стало треснувшее лобовое стекло самолета Boeing 787, выполнявшего рейс.
Как сообщает Simple Flying, у самолета треснуло лобовое стекло, в частности внешнее стекло с правой стороны. Тот факт, что треснул только один слой, означал, что ущерб был минимальным. Однако это все же привело к громкому звуку, который можно было услышать в пассажирском салоне.
Инцидент произошел над северной частью Атлантического океана, примерно в 1150 км к югу от Азорских островов и в 1090 км к западу-юго-западу от Канарских островов. После инцидента экипаж решил вернуться в Амстердам. Это произошло на высоте 11 км, и самолет сохранял эту высоту большую часть своего рейса обратно в Нидерланды.
В целом пассажирам пришлось провести в небе 9 часов и 12 минут, и они окрестили перелет «рейсом в никуда». Компания KLM перевела пассажиров на новый Boeing 787, который вылетел из Амстердама чуть менее двух часов спустя. После 11 часов полета пассажиры наконец прибыли в Рио. Задержка составила 10 часов 35 минут.
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