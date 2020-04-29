Паук сплел паутину в ухе женщины и прожил там неделю

22 апреля жительница города Мяньян в провинции Сычуань, имя которой не называется, обратилась в клинику традиционной китайской медицины, пожаловавшись на жгучую боль, зуд и звон в ушах.

Врач Лю Цзюнь осмотрел ушной канал женщины и обнаружил там комок паутины. Доктор рекомендовал отоскопию, и при обследовании в ухе китаянки был найден живой паук. Врач парализовал его ушными каплями и вытащил пинцетом.

Тревожные кадры, снятые во время процедуры, показывают, как паук появляется из-за паутины внутри уха женщины. Видео широко распространилось в китайских соцсетях.