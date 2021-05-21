Песчаная буря в Астрахани: фото и видео

Вечером 19 мая по Астрахани прокатилась песчаная буря: сильный ветер принес в город большие объемы песка, снизив видимость почти до нулевого уровня. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Поднявшись со стороны Калмыкии, он продвинулся дальше по всей Астраханской области.
Астрахань накрыла пылевая буря pic.twitter.com/CSxE51OlY1— Рустем Адагамов (@adagamov) May 19, 2021
В астраханском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что подобное явление наблюдается здесь впервые. Его связали с прохождением холодного фронта. Согласно ранее сделанным прогнозам, в Астрахани ожидался дождь.
Песчаная буря накрыла Астрахань. Выглядит все это довольно жутко. pic.twitter.com/WEcpS3ze3O— Дождь (@tvrain) May 19, 2021
Ураганный ветер с пылью валил деревья, срывал баннеры и обрушивал уличные конструкции. В некоторых местах области произошли обрывы линий электропередачи: без энергии оставалось около 4 тысяч жителей. Минздрав сообщил о двух пострадавших: в одном случае на стоявшего под балконом мужчину упали кирпичи, в другом — на девочку упало дерево.
Астрахань pic.twitter.com/2zS53tqJdU— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 19, 2021
К полуночи буря затихла, переместившись в сторону Казахстана. В работе по ликвидации последствий ЧП задействовано 40 бригад спасателей: 50 единиц техники и 138 человек.