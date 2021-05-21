Песчаная буря в Астрахани: фото и видео

Ураганный ветер с пылью валил деревья, срывал баннеры и обрушивал уличные конструкции. В некоторых местах области произошли обрывы линий электропередачи: без энергии оставалось около 4 тысяч жителей. Минздрав сообщил о двух пострадавших: в одном случае на стоявшего под балконом мужчину упали кирпичи, в другом — на девочку упало дерево.