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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Происшествия

Песчаная буря в Астрахани: фото и видео

Анастасия Баринова
21 мая 2021
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Фото: eññer/Twitter
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Фото: olegeslishto/Twitter
Здесь это произошло впервые.

Вечером 19 мая по Астрахани прокатилась песчаная буря: сильный ветер принес в город большие объемы песка, снизив видимость почти до нулевого уровня. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Поднявшись со стороны Калмыкии, он продвинулся дальше по всей Астраханской области.

В астраханском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что подобное явление наблюдается здесь впервые. Его связали с прохождением холодного фронта. Согласно ранее сделанным прогнозам, в Астрахани ожидался дождь.

Ураганный ветер с пылью валил деревья, срывал баннеры и обрушивал уличные конструкции. В некоторых местах области произошли обрывы линий электропередачи: без энергии оставалось около 4 тысяч жителей. Минздрав сообщил о двух пострадавших: в одном случае на стоявшего под балконом мужчину упали кирпичи, в другом — на девочку упало дерево.

К полуночи буря затихла, переместившись в сторону Казахстана. В работе по ликвидации последствий ЧП задействовано 40 бригад спасателей: 50 единиц техники и 138 человек.

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