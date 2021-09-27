По улицам китайского города прокатилась полная Луна: видео

В Китае, а также во Вьетнаме, широко отмечается традиционный Праздник середины осени. Он посвящен полной Луне и сопровождается множеством ритуалов, связанных с нею: от угощения «лунными пряниками» до украшения пространств всевозможными изображениями естественного спутника Земли. В этом году фестиваль не обошелся без курьезных происшествий.
В Гонконге светящаяся 15-метровая инсталляция с символическим названием «Fly Me to the Moon» упала в воду. Она была привязана к буксиру, но сильный ветер сорвал крепление, и улетевшая «Луна» сдулась. Порывы ветра в этот день достигали 90 км/ч: это сильный шторм по шкале Бофорта.
A 'giant moon' installation on a tugboat off Kwun Tong promenade ended up deflated in the sea two days after the Mid-Autumn Festival celebrations pic.twitter.com/tFWzo48XEN— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) September 23, 2021
В провинции Хэнань Луна еще большего размера покатилась по улицам. Где именно был установлен объект, не сообщается: на видео попали лишь кадры погони служащих, отвечающих за проведение фестиваля.
И это не первое событие такого рода: в 2016 году тайфун протащил надувную луну по улицам другого китайского города, но это не мешает стране ежегодно устанавливать гигантские праздничные объекты.