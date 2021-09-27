По улицам китайского города прокатилась полная Луна: видео

В Китае, а также во Вьетнаме, широко отмечается традиционный Праздник середины осени. Он посвящен полной Луне и сопровождается множеством ритуалов, связанных с нею: от угощения «лунными пряниками» до украшения пространств всевозможными изображениями естественного спутника Земли. В этом году фестиваль не обошелся без курьезных происшествий.

В Гонконге светящаяся 15-метровая инсталляция с символическим названием «Fly Me to the Moon» упала в воду. Она была привязана к буксиру, но сильный ветер сорвал крепление, и улетевшая «Луна» сдулась. Порывы ветра в этот день достигали 90 км/ч: это сильный шторм по шкале Бофорта.