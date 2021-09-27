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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

По улицам китайского города прокатилась полная Луна: видео

Анастасия Баринова
27 сентября 2021
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Фото: Guardian News/YouTube
Погода внесла коррективы в осенний праздник.

В Китае, а также во Вьетнаме, широко отмечается традиционный Праздник середины осени. Он посвящен полной Луне и сопровождается множеством ритуалов, связанных с нею: от угощения «лунными пряниками» до украшения пространств всевозможными изображениями естественного спутника Земли. В этом году фестиваль не обошелся без курьезных происшествий.

В Гонконге светящаяся 15-метровая инсталляция с символическим названием «Fly Me to the Moon» упала в воду. Она была привязана к буксиру, но сильный ветер сорвал крепление, и улетевшая «Луна» сдулась. Порывы ветра в этот день достигали 90 км/ч: это сильный шторм по шкале Бофорта.

В провинции Хэнань Луна еще большего размера покатилась по улицам. Где именно был установлен объект, не сообщается: на видео попали лишь кадры погони служащих, отвечающих за проведение фестиваля.

И это не первое событие такого рода: в 2016 году тайфун протащил надувную луну по улицам другого китайского города, но это не мешает стране ежегодно устанавливать гигантские праздничные объекты.

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