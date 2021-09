По улицам китайского города прокатилась полная Луна: видео

Погода внесла коррективы в осенний праздник.

В Гонконге светящаяся 15-метровая инсталляция с символическим названием «Fly Me to the Moon» упала в воду. Она была привязана к буксиру, но сильный ветер сорвал крепление, и улетевшая «Луна» сдулась. Порывы ветра в этот день достигали 90 км/ч: это сильный шторм по шкале Бофорта.

A 'giant moon' installation on a tugboat off Kwun Tong promenade ended up deflated in the sea two days after the Mid-Autumn Festival celebrations pic.twitter.com/tFWzo48XEN