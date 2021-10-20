Подросток сделал инъекцию ртути, чтобы получить сверхспособности Людей Икс

15-летний подросток, имя которого не называется, попытался приобрести сверхспособности персонажей франшизы «Люди Икс» необычным способом — он вводил себе внутримышечно инъекции ртути, извлеченной из градусников и сфигмоманометра.

Этот случай произошел в 2015 году, но был описан в медицинском журнале только недавно. Инъекции ртути вызвали у подростка большие язвы на предплечье, которые не исчезали более двух месяцев, но в остальном он оставался совершенно здоровым.

Как отмечается в статье, мальчик смотрел фильм «Люди Икс: Начало. Росомаха» — возможно, так он пришёл к мысли об инъекции металлами: по сюжету в скелет главного героя вводят вымышленный сплав, называемый адамантием, благодаря которому он становится практически неуязвимым. Также указано, что ему нравился персонаж Меркьюри (Mercury) из Людей Икс — тело этой героини состоит из нетоксичного металла, напоминающего ртуть. Создатели персонажа заявляли, что Меркьюри умеет делать все то же, что и модель Т-1000 из фильма «Терминатор-2».

Врачи также выяснили, что до этого мальчик провоцировал пауков кусать его, чтобы получить способности Человека-паука.