Погиб биолог Валентин Пажетнов. Он спасал осиротевших медвежат
Валентин Сергеевич Пажетнов – заслуженный эколог России и доктор биологических наук. Он родился в 1936 году, жил и работал в Тверской области.
Валентин Пажетнов известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Валентин и его семья подбирали медвежат, обреченных на гибель в лесу, выращивали их и выпускали обратно в дикую природу – подготовленными ко всем трудностям. Талантливым российским ученым обязаны полноценной жизнью на воле сотни косолапых.
«Вчера мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых - спасение и реабилитация медвежат-сирот. Валентин Сергеевич - всемирно известный ученый-биолог, посвятивший большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя», – сообщила в социальных сетях родственница Валентина, Эльвира Пажетнова.
Как сообщают местные СМИ, Пажетнов утонул во время рыбалки.
В 2012 году в нашем журнале вышел большой текст, посвященный трудам Валентина Пажетнова и его семьи.
«Пажетнов стал поводырем для медвежат, которые, выйдя из берлоги в возрасте трех месяцев, приняли его за свою мать и, повинуясь древним инстинктам, пошли за «матерью». А человек не входил с ними в контакт, не играл, не гладил, не разговаривал. Он просто шел. И наблюдал – что смогут медвежата сделать, когда нет рядом обучающей их медведицы».
Мы выражаем соболезнования семье и коллегам Валентина Пажетнова.