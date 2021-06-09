Погиб биолог Валентин Пажетнов. Он спасал осиротевших медвежат

Валентин Сергеевич Пажетнов – заслуженный эколог России и доктор биологических наук. Он родился в 1936 году, жил и работал в Тверской области.

Валентин Пажетнов известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Валентин и его семья подбирали медвежат, обреченных на гибель в лесу, выращивали их и выпускали обратно в дикую природу – подготовленными ко всем трудностям. Талантливым российским ученым обязаны полноценной жизнью на воле сотни косолапых.

«Вчера мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых - спасение и реабилитация медвежат-сирот. Валентин Сергеевич - всемирно известный ученый-биолог, посвятивший большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя», – сообщила в социальных сетях родственница Валентина, Эльвира Пажетнова.

Как сообщают местные СМИ, Пажетнов утонул во время рыбалки.

В 2012 году в нашем журнале вышел большой текст, посвященный трудам Валентина Пажетнова и его семьи.