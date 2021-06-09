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«Дикая природа России»
Происшествия

Погиб биолог Валентин Пажетнов. Он спасал осиротевших медвежат

National Geographic Россия
09 июня 2021
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Создатель Центра спасения медвежат-сирот, заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Пажетнов
Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Валентин Сергеевич Пажетнов – заслуженный эколог России и доктор биологических наук. Он родился в 1936 году, жил и работал в Тверской области.

Валентин Пажетнов известен благодаря работе в сфере охраны и управления популяциями бурого медведя, а также уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Валентин и его семья подбирали медвежат, обреченных на гибель в лесу, выращивали их и выпускали обратно в дикую природу – подготовленными ко всем трудностям. Талантливым российским ученым обязаны полноценной жизнью на воле сотни косолапых.

«Вчера мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых - спасение и реабилитация медвежат-сирот. Валентин Сергеевич - всемирно известный ученый-биолог, посвятивший большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя», – сообщила в социальных сетях родственница Валентина, Эльвира Пажетнова. 

Как сообщают местные СМИ, Пажетнов утонул во время рыбалки. 

В 2012 году в нашем журнале вышел большой текст, посвященный трудам Валентина Пажетнова и его семьи. 

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«Пажетнов стал поводырем для медвежат, которые, выйдя из берлоги в возрасте трех месяцев, приняли его за свою мать и, повинуясь древним инстинктам, пошли за «матерью». А человек не входил с ними в контакт, не играл, не гладил, не разговаривал. Он просто шел. И наблюдал – что смогут медвежата сделать, когда нет рядом обучающей их медведицы».

Мы выражаем соболезнования семье и коллегам Валентина Пажетнова. 

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