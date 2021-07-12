Поимка трехметрового питона, затаившегося в стенах торгового центра: видео

Утром 6 июля из зоопарка-аквариума Blue Zoo Baton Rouge в Луизиане сбежал темный тигровый питон длиной более 3,5 метров: рептилия-альбинос по кличке Кара. Представители учреждения заявили, что питон не ядовит и опасности для людей не представляет; они характеризуют животное как очень дружелюбное.
Поимка в первую очередь важна для собственной безопасности Кары: зоопарк, в котором она жила, находится в стенах крупного торгового центра. Чтобы убежать, змея «применила силу» и согнула часть своего террариума.
Поисковые бригады сразу же приступили к работе. Blue Zoo также приобрел камеры ночного видения и камеры с датчиками движения, позволяющие осматривать самые сложные участки. С помощью этой аппаратуры удалось установить, что Кара все еще остается на территории зоопарка, перемещаясь между потолочными балками. В вентиляционных шахтах были установлены дополнительные камеры, чтобы не пропустить момент, если рептилия отправится в другие части торгового центра.
С момента побега зоопарк был закрыт. Только в четверг, спустя ровно два дня, беглянку удалось вернуть на место: она все еще оставалась недалеко от собственного террариума, перемещаясь в пустотах стен и потолка. После ветеринарного осмотра, показавшего, что Кара чувствует себя хорошо, она вернулась в укрепленный террариум.