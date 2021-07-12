Поимка трехметрового питона, затаившегося в стенах торгового центра: видео

Поисковые бригады сразу же приступили к работе. Blue Zoo также приобрел камеры ночного видения и камеры с датчиками движения, позволяющие осматривать самые сложные участки. С помощью этой аппаратуры удалось установить, что Кара все еще остается на территории зоопарка, перемещаясь между потолочными балками. В вентиляционных шахтах были установлены дополнительные камеры, чтобы не пропустить момент, если рептилия отправится в другие части торгового центра.