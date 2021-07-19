Полиция Флориды арестовала мучителей животных

Операцию по спасению удалось провести благодаря сигналу от соседей, хотя остается неясным, почему те не замечали этого так долго. Прибывшие на место офицеры по контролю за животными обнаружили 21 собаку, 27 кошек, семь птиц различных видов (в том числе курица), пять кроликов, черепаху и еще несколько особей домашнего скота за пределами дома. Абсолютно все представители фауны терпели бедствие.

Четыре собаки лежали в клетке на кухне, покрытые мочой и фекалиями. Еще девять собак находились в таком же состоянии в столовой. Множество найденных зверей имели открытые раны. В особенно ужасающем положении была одна собака, не способная стоять под грузом своих травм. Ее состояние не давало возможности ей помочь, и ее усыпили.