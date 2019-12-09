Полёт на реактивном ранце впервые привёл к летальному исходу

В одном из парков Пуэрто-Рико в эти дни проходит рождественская ярмарка, и в качестве развлекательной программы было запланировано шоу «Hombre Volador» — «Летающий человек». Пилот Кельман Джеймс Ричес (Kelman James Riches) в реактивном ранце должен был совершить несколько пируэтов над ярмарочным пространством.
Несколько дней назад произошла трагедия: во время репетиции ранец загорелся в воздухе, 49-летний Ричес потерял возможность контролировать его и упал на землю с высоты 6,5 метров. Его доставили в больницу, но там уже ничего было нельзя сделать: мужчина скончался от травм, полученных при падении.
Mira el video y la galería de fotos. https://t.co/s246hYI8TZ— NotiCel (@noticel) December 4, 2019
Репетиция проводилась в то время, когда ярмарка еще была закрыта, поэтому больше никто не пострадал. Это первый летальный случай с использованием реактивного ранца: ранее пилоты в худшем случае получали травмы.
В настоящее время ведется расследование, но по предварительным данным, вина полностью лежит на погибшем. Установлено, что контракт на проведение шоу был отозван: в процессе подготовки специалисты пришли к выводу, что полет может быть небезопасен. Ричесу было рекомендовано модифицировать ранец, устранив технические неполадки. Возможно, тот внес изменения в конструкцию и решил проверить работоспособность аппаратуры, но поскольку шоу было отменено — проводить тестовые полеты над ярмаркой он не имел права.
Узнайте о более успешных и рекордных полетах на реактивном ранце.