Полёт на реактивном ранце впервые привёл к летальному исходу

Репетиция проводилась в то время, когда ярмарка еще была закрыта, поэтому больше никто не пострадал. Это первый летальный случай с использованием реактивного ранца: ранее пилоты в худшем случае получали травмы.

В настоящее время ведется расследование, но по предварительным данным, вина полностью лежит на погибшем. Установлено, что контракт на проведение шоу был отозван: в процессе подготовки специалисты пришли к выводу, что полет может быть небезопасен. Ричесу было рекомендовано модифицировать ранец, устранив технические неполадки. Возможно, тот внес изменения в конструкцию и решил проверить работоспособность аппаратуры, но поскольку шоу было отменено — проводить тестовые полеты над ярмаркой он не имел права.

Узнайте о более успешных и рекордных полетах на реактивном ранце.