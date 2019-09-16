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Происшествия

Посетитель парижского Центра Помпиду порезал ножом картину Даниэля Бюрена

16 сентября 2019
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Фото: cwywy007 / Flickr.com
Вандал направлен на психиатрический осмотр.

Преступником оказался 54-летний бездомный житель Парижа. Как сообщала газета Le Parisien, 12 сентября он набросился с ножом на картину, как только зашёл в музей. Полиция задержала мужчину, который не смог объяснить мотивов своего поступка. Он пройдт обследование в институте судебной психиатрии МВД Франции.

 

Даниэль Бюрен – современный французский художник-концептуалист. Его работы – в числе самых дорогих: в 2016 году, например, его полотно было продано на международной выставке за 1,2 млн евро.

Ранее в сентябре у въезда на подземную парковку центра Помпиду был похищено граффити, приписываемое известному британскому уличному художнику Бэнкси. В пресс-службе Центра Помпиду полагают, что злоумышленники спилили металлический указатель, на котором был рисунок крысы.

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