Посетитель парижского Центра Помпиду порезал ножом картину Даниэля Бюрена

Преступником оказался 54-летний бездомный житель Парижа. Как сообщала газета Le Parisien, 12 сентября он набросился с ножом на картину, как только зашёл в музей. Полиция задержала мужчину, который не смог объяснить мотивов своего поступка. Он пройдт обследование в институте судебной психиатрии МВД Франции.
Daniel Buren painting damaged in Pompidou Centre attackhttps://t.co/o0o9XO2dwA pic.twitter.com/QUrNBpwp6V— That CI Podcast (@thatcipodcast) September 15, 2019
Даниэль Бюрен – современный французский художник-концептуалист. Его работы – в числе самых дорогих: в 2016 году, например, его полотно было продано на международной выставке за 1,2 млн евро.
Ранее в сентябре у въезда на подземную парковку центра Помпиду был похищено граффити, приписываемое известному британскому уличному художнику Бэнкси. В пресс-службе Центра Помпиду полагают, что злоумышленники спилили металлический указатель, на котором был рисунок крысы.