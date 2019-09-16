Посетитель парижского Центра Помпиду порезал ножом картину Даниэля Бюрена

Даниэль Бюрен – современный французский художник-концептуалист. Его работы – в числе самых дорогих: в 2016 году, например, его полотно было продано на международной выставке за 1,2 млн евро.

Ранее в сентябре у въезда на подземную парковку центра Помпиду был похищено граффити, приписываемое известному британскому уличному художнику Бэнкси. В пресс-службе Центра Помпиду полагают, что злоумышленники спилили металлический указатель, на котором был рисунок крысы.