Последствия мощного землетрясения в Турции: фото

Вечером 24 января на востоке Турции, в провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Оно длилось около 40 секунд. Затем последовало около 15 толчков магнитудой от 5,4 до 3,3. Эффект ощущался в соседних странах, включая Ирак, Сирию и даже Ливан.



Очаг землетрясения находился в районе турецкого города Сивридже (Sivrice) на глубине 6,7 км. В результате стихийного бедствия 76 зданий полностью разрушено, 645 сильно повреждено.