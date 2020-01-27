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Происшествия

Последствия мощного землетрясения в Турции: фото

Анастасия Баринова
27 января 2020
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Фото: gea_arama_kurtarma/Instagram
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Фото: gea_arama_kurtarma/Instagram
Десятки человек погибли, около полутора тысяч госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вечером 24 января на востоке Турции, в провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Оно длилось около 40 секунд. Затем последовало около 15 толчков магнитудой от 5,4 до 3,3. Эффект ощущался в соседних странах, включая Ирак, Сирию и даже Ливан.

Очаг землетрясения находился в районе турецкого города Сивридже (Sivrice) на глубине 6,7 км. В результате стихийного бедствия 76 зданий полностью разрушено, 645 сильно повреждено.

По последним данным, число погибших достигло 36 человек, 1607 человек получили ранения. К сожалению, это не окончательные цифры. Пострадавший район находится примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.

Предположительно, десятки человек еще могут оставаться под завалами. В местах бедствия работает около 4000 спасателей. Сюда направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью: продуктами, лекарствами, одеялами, а также палатками – по ночам здесь минусовая температура.

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В Турции землетрясения происходят довольно часто, и иногда бывают крайне разрушительными. В 1999 году в результате землетрясения магнитудой 7,6 в городе Измит погибло около 17 тысяч человек.