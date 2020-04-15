Пожар уничтожил треть туристических достопримечательностей в Чернобыле

Пожары в Чернобыле начались 4 апреля и продолжались в течение десяти дней. Как сообщил 15 апреля глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, пожар уже потушен, и спасатели ликвидируют тление.

За 10 дней лесных пожаров в районе Чернобыля была уничтожена треть туристических достопримечательностей. В 30-километровой зоне отчуждения полностью сгорели 12 заброшенных деревень, на их месте остались только печи и угли. Самая большая потеря — бывший советский молодежный лагерь «Изумрудное», деревянные домики в лесу. В этом лагере жили первые ликвидаторы чернобыльской катастрофы 1986 года, сообщает Forbes.

Уничтожен знаменитый Рыжий лес с деревьями, сильно видоизмененными радиацией. Пожар прошелся по могильникам с зараженной техникой, которую использовали при ликвидации аварии в 1986 году. Наибольший урон пожар нанес экосистеме — медведям, рысям, лисам и даже лошадям Пржевальского, которые поселились в Чернобыльской зоне после ухода людей.

Основные объекты в Чернобыле не пострадали. Огонь не затронул АЭС и город Припять, хотя и вплотную приблизился к ним.