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Происшествия

Пожар уничтожил треть туристических достопримечательностей в Чернобыле

Михаил Сысоев
15 апреля 2020
pixabay.com
В том числе бывший советский молодежный лагерь «Изумрудное».

Пожары в Чернобыле начались 4 апреля и продолжались в течение десяти дней. Как сообщил 15 апреля глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, пожар уже потушен, и спасатели ликвидируют тление.

За 10 дней лесных пожаров в районе Чернобыля была уничтожена треть туристических достопримечательностей. В 30-километровой зоне отчуждения полностью сгорели 12 заброшенных деревень, на их месте остались только печи и угли. Самая большая потеря — бывший советский молодежный лагерь «Изумрудное», деревянные домики в лесу. В этом лагере жили первые ликвидаторы чернобыльской катастрофы 1986 года, сообщает Forbes.

Уничтожен знаменитый Рыжий лес с деревьями, сильно видоизмененными радиацией. Пожар прошелся по могильникам с зараженной техникой, которую использовали при ликвидации аварии в 1986 году. Наибольший урон пожар нанес экосистеме — медведям, рысям, лисам и даже лошадям Пржевальского, которые поселились в Чернобыльской зоне после ухода людей.

Основные объекты в Чернобыле не пострадали. Огонь не затронул АЭС и город Припять, хотя и вплотную приблизился к ним.

Крупные масштабы пожар приобрел из-за бесснежной и аномально теплой зимы на Украине. В числе возможных рассматривается поджог.

Выведенная из эксплуатации электростанция и окружающая ее зона стали магнитом для туристов-экстремалов после того, как были открыты в 2011 году. Еще больше туристов решили приехать сюда после выхода популярного сериала «Чернобыль» в 2019 году от телеканала HBO.

В прошлом году Чернобыль посетили 124 тысяч туристов, из них 35% приехали после просмотра сериала.

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