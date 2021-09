Пожары добрались до парка «Секвойя» в Калифорнии

Возраст многих деревьев составляет 2000 лет.

Огонь угрожает населенным пунктам и лесам в Сьерра-Неваде, и калифорнийские пожарные продолжают бороться с быстро распространяющимся пламенем. На тушение пожаров брошено более 2000 специалистов. По данным представителей национального парка «Секвойя», стихийное бедствие уже затронуло почти 350 квадратных километра. За последние 24 часа площадь увеличилась на 28 квадратных километров, при этом было локализовано около 6–8% от общего объема пожаров.

#WindyFire Update September 23, 2021



Acres: 49,053 Acres

Containment: 6%



Today on the fire behavior was active with persistant backing in the timber which would cause the fire to run uphill when aligned with slope. There are now 1540 firefighters working towards full >>> pic.twitter.com/T0waIefczH — Sequoia Nat'l Forest (@sequoiaforest) September 24, 2021

Многочисленные общины, расположенные неподалеку, получили приказы или предупреждения об эвакуации. Под угрозой находится около 2000 жилых домов и 100 объектов коммерческой недвижимости. Две постройки уже разрушены.

Rio Vista Firefighters captured video from the front lines of the KNP Complex Fire burning in California’s Sierra Nevada. The fire was 8% contained as of Monday as it continues to spread northeast into portions of the Sequoia National Forest, officials said. pic.twitter.com/1ScOlq9Juw — CBS News (@CBSNews) September 27, 2021

Установлено, что причиной пожаров в парке стали молнии. На фоне долговременной засухи деревья загорелись моментально, и два очага слились, создав горящую территорию размером 189 квадратных километров. На северном периметре пожарные применили метод встречного пала, чтобы удалить лишнюю растительность и не пустить пламя к легендарным гигантским деревьям.

The #WindyFire is 43,745 acres with 6% containment. The fire is burning on the Tule River Indian Reservation and in the Sequoia National Forest. The fire has impacted several giant sequoia groves including Peyrone, Red Hill, Cunningham, and Long Meadow Grove. pic.twitter.com/QastfItYSn — SoCal Air Operations (@SocalAirOps) September 24, 2021