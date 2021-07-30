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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Пожары в Турции: российских туристов эвакуируют из отелей

Анастасия Баринова
30 июля 2021
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Во многих местах горящие леса находятся рядом с курортными зонами.

28 июля в Турции вспыхнули лесные пожары. Огнем охвачены Мармарис, Бодрум, Анталья и многие другие населенные пункты. В настоящий момент ведется борьба в 20 очагах, расположенных в шести провинциях Средиземноморья и южного Эгейского региона. Более 50 лесных пожаров были потушены.

Мощные пожары бушуют в Манавгате и Аксеки в провинции Анталия: здесь сильный ветер направил пламя в сторону жилых районов. Известно о гибели трех человек, пострадало более 180, десятки домов сожжены. Ведется масштабная эвакуация.

Еще один смертельный случай произошел неподалеку от курорта Мармарис: жертвой стихии стал 25-летний доброволец, который вез пожарным питьевую воду, но попал в аварию на мотоцикле и погиб в огне.

В курортных районах Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы и других сейчас отдыхает много российских туристов. Их эвакуация не планируется, но им пока рекомендуется оставаться в отелях. В Мармарисе огонь оказался в ста метрах от жилой и курортной зон. Два трехзвездочных окраинных отеля и 4 виллы были эвакуированы в профилактических целях. Пожар в Мармарисе оперативно тушат: к борьбе с огнем привлечены 30 пожарных расчетов, 5 вертолетов и 1 самолет, а также подразделения ВМФ Турции.

По состоянию на 29 июля самый сильный пожар бушевал в Бодруме, в лесистой местности недалеко от района Гюверджинлик, где расположены многие курортные отели. Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала были эвакуированы из премиального отеля Titanik Deluxe Bodrum 5* в другие гостиницы. Интересно, что этот отель построен на площадке, уже полностью выгоревшей 13 лет назад.

Как сообщил министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, сейчас ситуация взята под контроль.

В стране созданы специальные группы для расследования причин возгорания. Несмотря на высокую, +40 °C и больше, температуру, а также сильный ветер, власти не исключают возможности терроризма и саботажа.

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