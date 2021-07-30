Пожары в Турции: российских туристов эвакуируют из отелей

28 июля в Турции вспыхнули лесные пожары. Огнем охвачены Мармарис, Бодрум, Анталья и многие другие населенные пункты. В настоящий момент ведется борьба в 20 очагах, расположенных в шести провинциях Средиземноморья и южного Эгейского региона. Более 50 лесных пожаров были потушены.
Мощные пожары бушуют в Манавгате и Аксеки в провинции Анталия: здесь сильный ветер направил пламя в сторону жилых районов. Известно о гибели трех человек, пострадало более 180, десятки домов сожжены. Ведется масштабная эвакуация.
Bodrum Güvercinlik’te 13 yıl önce çıkan orman yangınının ardından yeşillendirileceği söylenen araziye 5 yıldızlı otel dikildi. O otel, bugün çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi. (Titanic Deluxe Bodrum) #TürkiyeYanıyor #Bodrumyanıyor #memleketyaniyor pic.twitter.com/mTU1mjHLwA— Bora. (@bagimsizmuhabir) July 29, 2021
Еще один смертельный случай произошел неподалеку от курорта Мармарис: жертвой стихии стал 25-летний доброволец, который вез пожарным питьевую воду, но попал в аварию на мотоцикле и погиб в огне.
Daha 25 yaşında— bi mucize... 💫 (@BiGlsmaacik) July 29, 2021
Pırıl pırıl bir genç#ŞahinAkdemir
Marmaris'te gönüllü olarak yangına koşuyor.
Geçen ay çıkan yangında da koşmuş.
Çok insan sahilde şezlongda uzanıp alevleri izlerken, o kendisini ateşe atıyor.
Söndürme ekiplerine su taşıyor.
Maalesef kaybettik.#istifa pic.twitter.com/IwJPFNUTUI
В курортных районах Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы и других сейчас отдыхает много российских туристов. Их эвакуация не планируется, но им пока рекомендуется оставаться в отелях. В Мармарисе огонь оказался в ста метрах от жилой и курортной зон. Два трехзвездочных окраинных отеля и 4 виллы были эвакуированы в профилактических целях. Пожар в Мармарисе оперативно тушат: к борьбе с огнем привлечены 30 пожарных расчетов, 5 вертолетов и 1 самолет, а также подразделения ВМФ Турции.
По состоянию на 29 июля самый сильный пожар бушевал в Бодруме, в лесистой местности недалеко от района Гюверджинлик, где расположены многие курортные отели. Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала были эвакуированы из премиального отеля Titanik Deluxe Bodrum 5* в другие гостиницы. Интересно, что этот отель построен на площадке, уже полностью выгоревшей 13 лет назад.
Как сообщил министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, сейчас ситуация взята под контроль.
YANAN AĞAÇLARIN YERİNE YAPILAN OTEL, ALEVLERE TESLİM OLDU— Hasan DAĞ (@HasanDa33511670) July 30, 2021
Orman arazisi içinde bulunan Bodrum Güvercinlik’te bulunan Titanic Deluxe Bodrum Otel alevlere teslim oldu... pic.twitter.com/jKn1jtBlQc
Titanic Deluxe Bodrum 🔥 pic.twitter.com/tFAH3nWpTq— Iaroslav Drobotun (@yadrobotun) July 29, 2021
В стране созданы специальные группы для расследования причин возгорания. Несмотря на высокую, +40 °C и больше, температуру, а также сильный ветер, власти не исключают возможности терроризма и саботажа.