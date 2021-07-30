Пожары в Турции: российских туристов эвакуируют из отелей

По состоянию на 29 июля самый сильный пожар бушевал в Бодруме, в лесистой местности недалеко от района Гюверджинлик, где расположены многие курортные отели. Около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала были эвакуированы из премиального отеля Titanik Deluxe Bodrum 5* в другие гостиницы. Интересно, что этот отель построен на площадке, уже полностью выгоревшей 13 лет назад.

Как сообщил министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, сейчас ситуация взята под контроль.