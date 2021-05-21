Пожилой мужчина чудом выжил после схватки с медведем

61-летний геодезист Аллен Девитт Миниш обследовал землю для агента по недвижимости в отдаленных лесах Аляски. Он вводил координаты в свой GPS-навигатор, когда заметил медведя, который сразу же набросился на мужчину и терзал его в течение 10 секунд.
Миниш пытался укрыться за небольшими елями, но хищник настиг его. Не помог защититься и геодезический штатив, который был у Аллена — медведь одним ударом выбил его и повалил мужчину на землю.
Когда медведь отпустил Миниша, он повернулся лицом к земле и закрыл голову руками. Затем хищник ушел. По словам геодезиста, по всей видимости, это произошло, потому что медведь больше не видел в нем угрозы.
Службе экстренной помощи потребовалось 59 минут, чтобы добраться до тяжелораненого Миниша. Его доставили по воздуху в больницу в Анкоридже, где провели операцию, длившуюся четыре с половиной часа.
Surveyor left with crushed jaw and punctured scalp after a mauling by a 300lbs bear in a Alaska https://t.co/YOIYV6grxT— Daily Mail Online (@MailOnline) May 20, 2021
У мужчины была сломана челюсть, имелась колотая рана на черепе и многочисленные порезы, потребовалось много швов. Врачей также обеспокоило состояние его глаза, поэтому они наложили повязку.
По словам Миниша, напавший хищник был взрослым медведем весом около 130 килограммов. Военнослужащие штата Аляска провели обзор местности, но не обнаружили животного.
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