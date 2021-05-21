Пожилой мужчина чудом выжил после схватки с медведем

61-летний геодезист Аллен Девитт Миниш обследовал землю для агента по недвижимости в отдаленных лесах Аляски. Он вводил координаты в свой GPS-навигатор, когда заметил медведя, который сразу же набросился на мужчину и терзал его в течение 10 секунд.

Миниш пытался укрыться за небольшими елями, но хищник настиг его. Не помог защититься и геодезический штатив, который был у Аллена — медведь одним ударом выбил его и повалил мужчину на землю.