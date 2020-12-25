Пожилую пару спасли из ушедшего под воду автомобиля: видео

Накануне в городе Норвич на востоке Англии за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к разрушительному наводнению. Пожарно-спасательная служба Норфолка получила более 300 звонков от пострадавших и сумела предотвратить одну трагедию.
В результате затопления одного из районов Норвича под воду ушел автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, имена которых не сообщаются. Очевидцы события вызвали спасателей, а супружеская пара Эмерсон, проживающая в одном из близлежащих домов сняла происходящее на видео.
На кадрах видно, как пожарные разбили окно машины, которая была едва видна под почти двумя метрами паводковой воды. Сначала из автомобиля вытащили женщину, а затем мужчину, которому, предположительно, около 70 лет.
Авторы видео Мэтт и Алекс Эмерсон полагали, что машина пуста и были потрясены, когда из нее вытащили двух человек.
«Кем бы ни была эта бедная пара, они пробыли там долгое время — около двух часов. Вода, должно быть, была ледяной», — Мэтт Эмерсон.
Как сообщили в службе скорой помощи Восточной Англии, паре повезло, что вода не заполнила автомобиль полностью. Оба пациента были доставлены в больницу для обследования и лечения.
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