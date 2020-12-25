Пожилую пару спасли из ушедшего под воду автомобиля: видео

На кадрах видно, как пожарные разбили окно машины, которая была едва видна под почти двумя метрами паводковой воды. Сначала из автомобиля вытащили женщину, а затем мужчину, которому, предположительно, около 70 лет.

Авторы видео Мэтт и Алекс Эмерсон полагали, что машина пуста и были потрясены, когда из нее вытащили двух человек.

«Кем бы ни была эта бедная пара, они пробыли там долгое время — около двух часов. Вода, должно быть, была ледяной», — Мэтт Эмерсон.

Как сообщили в службе скорой помощи Восточной Англии, паре повезло, что вода не заполнила автомобиль полностью. Оба пациента были доставлены в больницу для обследования и лечения.

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