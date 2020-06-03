Предельно допустимая концентрация вредных веществ в водах Норильска превышена в десятки тысяч раз

О том, что происшествие в Красноярском крае следует признать ЧС, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Путиным. Президент с ним согласился.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия разлива нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а, возможно, и военных. Особую проблему, по его словам, представляет предложенный властями Красноярского края способ утилизации собранного топлива путем сжигания.

«Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то, что в 14 днях [которые потребуются на ликвидацию], а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество… Это будет большая проблема», — заявил Кобылкин.