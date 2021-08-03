Проклятие айсберга: посетители музея Титаника пострадали от падения экспоната

В городе Пиджен-Фордж (штат Теннеси) работает частный Titanic Museum: по утверждению его владельцев, это крупнейший в мире тематический музей, позволяющий максимально полно погрузиться в атмосферу легендарного лайнера. Каждый гость получает посадочный талон с именем реального пассажира или экипажа «Титаника». В Мемориальном зале упомянуты 2208 человек, отправившихся в то трагическое путешествие, и здесь можно узнать о судьбе каждого из них.

Более 400 оригинальных артефактов и множество копий детально воссоздают интерьер. Посетители музея гуляют по коридорам, салонам, каютам и Большой лестнице «Титаника», а чтобы хоть немного испытать ощущения от катастрофы, им предлагается удержаться на наклонной палубе и опустить руки в воду с температурой -2 °C.