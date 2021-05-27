Пума проникла в дом американца и потеряла сознание в раковине

Необычное происшествие случилось в Эфрате – административном центре округа Грант в штате Вашингтон. Жители городка заметили гуляющую по улицам пуму и позвонили в полицию.
Заместитель шерифа округа и сотрудники Государственного департамента рыбной ловли и дикой природы (WSDFW) выследили животное и бросились за ним в погоню.
На кадрах видно, как шериф преследует пуму на автомобиле, и животное скрывается в чьем-то дворе. На другом видео, снятом очевидцем происшествия на мобильный телефон, заметно, что пума перепрыгивает через двухметровый забор, прежде чем оказаться в доме ничего не подозревавшего местного жителя.
Пума проникла в дом, разбив окно, и оказалась на кухне, что позволило офицерам WSDFW выпустить в нее дротики с транквилизатором. Через некоторое время напуганное животное потеряло сознание прямо в кухонной раковине.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пума находится в безопасности, и вскоре ее выпустят обратно в дикую природу.
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