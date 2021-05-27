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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Происшествия

Пума проникла в дом американца и потеряла сознание в раковине

National Geographic Россия
27 мая 2021
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Фото: Ephrata Police
На хищника подействовали попавшие в нее ранее дротики с транквилизаторами.

Необычное происшествие случилось в Эфрате – административном центре округа Грант в штате Вашингтон. Жители городка заметили гуляющую по улицам пуму и позвонили в полицию. 

Заместитель шерифа округа и сотрудники Государственного департамента рыбной ловли и дикой природы (WSDFW) выследили животное и бросились за ним в погоню. 

На кадрах видно, как шериф преследует пуму на автомобиле, и животное скрывается в чьем-то дворе. На другом видео, снятом очевидцем происшествия на мобильный телефон, заметно, что пума перепрыгивает через двухметровый забор, прежде чем оказаться в доме ничего не подозревавшего местного жителя. 

Пума проникла в дом, разбив окно, и оказалась на кухне, что позволило офицерам WSDFW выпустить в нее дротики с транквилизатором. Через некоторое время напуганное животное потеряло сознание прямо в кухонной раковине. 

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Ephrata Police Животное не пострадало, и будет выпущено в дикую природу после того, как придет в себя

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пума находится в безопасности, и вскоре ее выпустят обратно в дикую природу. 

Пумы (Puma concolor) являются четвертыми по размерам представителями семейства кошачих после львов, тигров и ягуаров. Они обитают как в Северной, так и в Южной Америке. О пумах Патагонии и о том, как их планируют спасать (сделав горных львов столь же ценными для экономики региона, как и для его экосистемы), читайте в нашем специальном материале. 

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