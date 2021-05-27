Пума проникла в дом американца и потеряла сознание в раковине

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пума находится в безопасности, и вскоре ее выпустят обратно в дикую природу.

Пумы (Puma concolor) являются четвертыми по размерам представителями семейства кошачих после львов, тигров и ягуаров. Они обитают как в Северной, так и в Южной Америке. О пумах Патагонии и о том, как их планируют спасать (сделав горных львов столь же ценными для экономики региона, как и для его экосистемы), читайте в нашем специальном материале.