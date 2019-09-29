Пятилетняя девочка убежала от койота: видео

Койот, или луговой волк - это хищник из семейства псовых, который встречается на равнинах Северной Америки. Эти животные размерами меньше волка, но значительно превосходят их в приспособленности к меняющейся среде обитания: койоты нередко встречаются в пригородных и даже городских районах большинства штатов США, а также Канады и Мексики. О нападениях на людей сообщается крайне редко (хотя в последнее время количество таких обращений увеличивается), чаще всего койоты атакуют и убивают домашних животных американцев, а также переносят бешенство. В США даже выпускают специальные инструкции о том, как вести себя при встрече с койотом в городских или природных условиях.
Инцидент произошел в Чикаго, штат Иллинойс. Пятилетняя Кристина прогуливалась по дорожкеу своего дома, когда за ней начал следить койот. Она заметила животное, когда подошла к качелям, закричала и побежала в дом. Койот помчался за ней, но затем резко остановился - возможно, его отпугнул громкий крик.
«Мы услышали крик. Дочка прибежала и рассказала, что случилось. Я рада, что она смогла убежать», – сказала мама девочки Элизабет в интервью. Сама Кристина уверена, что койот хотел ее съесть – она так и заявила журналисту.
Почитайте, какие навыки приобрели койоты за долгое время обитания близ городов.