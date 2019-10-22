Пятиметровая акула таранит клетку с людьми: популярный бизнес в Мексике

Авторство видео принаджелит сотрудникам Island Charters — компании, специализирующейся на «Акульем дайвинге». Описание у ролика с агрессивной акулой крайне позитивное: «Наши дайверы испытали острые ощущения на всю жизнь! Познакомьтесь с Пулей (Bullet), большой белой мега-акулой. Она буквально потрясёт вас до глубины души».

Компания, ведущая свою деятельность с 2003 года, пояснила — акула лишь играла с буйком над клеткой. Она сломала зуб, но в целом не пострадала — Island Charters прокомментировала, что «у неё ещё сотни зубов в запасе».

Джон Коннифф из Islander Charters сказал, что Пуля была самой большой белой акулой, которую он видел за несколько лет.