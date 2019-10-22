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Происшествия

Пятиметровая акула таранит клетку с людьми: популярный бизнес в Мексике

22 октября 2019
Большая белая акула
Фото: commons.wikimedia.org
Вулканический остров Гуадалупе, расположенный в Тихом океане близ Мексики, давно пользуется популярностью у дайверов как место, где можно поплавать с акулами.

Любителей такого экстремального вида отдыха, как погружение к акулам, помещают в специальную клетку, защищающую от возможного нападения хищников. Обычно акулы умиротворённо плавают вокруг клетки, но они также способны проявлять невиданную агрессию.

В Facebook опубликован видеоролик, в котором огромная белая акула атакует клетку с дайверами, пытаясь прокусить металлическую конструкцию.

Авторство видео принаджелит сотрудникам Island Charters — компании, специализирующейся на «Акульем дайвинге». Описание у ролика с агрессивной акулой крайне позитивное: «Наши дайверы испытали острые ощущения на всю жизнь! Познакомьтесь с Пулей (Bullet), большой белой мега-акулой. Она буквально потрясёт вас до глубины души».

Компания, ведущая свою деятельность с 2003 года, пояснила — акула лишь играла с буйком над клеткой. Она сломала зуб, но в целом не пострадала — Island Charters прокомментировала, что «у неё ещё сотни зубов в запасе».

Джон Коннифф из Islander Charters сказал, что Пуля была самой большой белой акулой, которую он видел за несколько лет. 

«Несмотря ни на что, пятиметровая акула в метре от вас внушает страх», — Коннифф.