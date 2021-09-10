Рабочим пришлось спасать корову, которая застряла на дереве из-за урагана

На прошлой неделе восточное побережье США испытало на себе разрушительную силу урагана и тропического шторма «Ида». Сейчас пострадавшие штаты оценивают последствия стихийного бедствия, а власти одного из округов рассказали о необычной спасательной операции, главной героиней которой стала корова.

Двое рабочих занимались удалением поваленных после урагана деревьев в парке города Флориссан. Когда они заметили среди листвы одного из деревьев корову, то сразу принялись за дело: осторожно отпилили ветви, в которых застряло животное, и помогли ему освободиться. Корова оказалась на дереве из-за торнадо, которые сопутствовали проливным дождям и сильному ветру. Несмотря на то, что тропический шторм уже покинул эту территорию, уровень воды все еще оставался выше нормы.