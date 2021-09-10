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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Рабочим пришлось спасать корову, которая застряла на дереве из-за урагана

Анастасия Баринова
10 сентября 2021
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Фото: St. Bernard Parish/Twitter
Рабочие в штате Луизиана провели необычную спасательную операцию

На прошлой неделе восточное побережье США испытало на себе разрушительную силу урагана и тропического шторма «Ида». Сейчас пострадавшие штаты оценивают последствия стихийного бедствия, а власти одного из округов рассказали о необычной спасательной операции, главной героиней которой стала корова.

Двое рабочих занимались удалением поваленных после урагана деревьев в парке города Флориссан. Когда они заметили среди листвы одного из деревьев корову, то сразу принялись за дело: осторожно отпилили ветви, в которых застряло животное, и помогли ему освободиться. Корова оказалась на дереве из-за торнадо, которые сопутствовали проливным дождям и сильному ветру. Несмотря на то, что тропический шторм уже покинул эту территорию, уровень воды все еще оставался выше нормы.

Видео вызвало большой отклик у людей со всей планеты, и спустя несколько дней власти рассказали, что с коровой – кстати, ее зовут Флора – все в порядке. Спасенное животное воссоединилось со своим теленком; и хотя земля еще не просохла окончательно , они вместе с остальным рогатым скотом наслаждаются пастбищем без риска для жизни.

Посмотрите на Нью-Йорк, залитый дождями, который принес ураган.

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