Рабочим пришлось спасать корову, которая застряла на дереве из-за урагана

На прошлой неделе восточное побережье США испытало на себе разрушительную силу урагана и тропического шторма «Ида». Сейчас пострадавшие штаты оценивают последствия стихийного бедствия, а власти одного из округов рассказали о необычной спасательной операции, главной героиней которой стала корова.
Двое рабочих занимались удалением поваленных после урагана деревьев в парке города Флориссан. Когда они заметили среди листвы одного из деревьев корову, то сразу принялись за дело: осторожно отпилили ветви, в которых застряло животное, и помогли ему освободиться. Корова оказалась на дереве из-за торнадо, которые сопутствовали проливным дождям и сильному ветру. Несмотря на то, что тропический шторм уже покинул эту территорию, уровень воды все еще оставался выше нормы.
Louis Pomes and Parish Government employees, Tyler Acosta, David Palmer and Roy Ragan, Sr. rescue a #cow wedged in a tree in Florissant following #Hurricane #Ida . pic.twitter.com/XG8e8iRXAp— St. Bernard Parish (@StBGov) September 1, 2021
Видео вызвало большой отклик у людей со всей планеты, и спустя несколько дней власти рассказали, что с коровой – кстати, ее зовут Флора – все в порядке. Спасенное животное воссоединилось со своим теленком; и хотя земля еще не просохла окончательно , они вместе с остальным рогатым скотом наслаждаются пастбищем без риска для жизни.
We have received many inquiries on the status of the #cow that was rescued from the tree. We are happy to report that Flora, the cow, and Reggio, her #calf , were reunited and are safe and sound. #idahurricane #IdaAftermath #Hurricane_Ida #survivors pic.twitter.com/KPM4jIONrV— St. Bernard Parish (@StBGov) September 8, 2021
Посмотрите на Нью-Йорк, залитый дождями, который принес ураган.