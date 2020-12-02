Радиотелескоп в Аресибо, который планировали снести, рухнул сам

57-летний прибор в Аресибо до середины 2016 года был самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой в мире. В 2020 году обсерваторию постигла серия неудач, решившая его судьбу. В августе 2020 года порвался вспомогательный трос, удерживавший массивную 900-тонную платформу, подвешенную над тарелкой, в результате чего тарелке был нанесен ущерб на миллионы долларов. Затем в ноябре вышел из строя главный трос, прикрепленный к той же мачте, что привело к дальнейшим повреждениям.

После второго инцидента Национальный научный фонд (NSF) объявил, что ремонтировать обсерваторию опасно, поэтому она выводится из эксплуатации и сносится.

Это решение вызвало протест среди ученых по всему миру, многие из которых обратились с петициями к официальным лицам США с просьбой приложить все усилия и спасти обсерваторию. Однако теперь этот вопрос решился сам собой.

Телескоп состоял из сферического отражателя диаметром 305 метров, расположенного в карстовой воронке, и 900-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной при помощи многожильных металлических тросов, соединенных с тремя бетонными башнями.

Во вторник стало известно, что платформа радиотелескопа обрушилась на отражатель, что привело к полному разрушению обсерватории.