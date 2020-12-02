Радиотелескоп в Аресибо, который планировали снести, рухнул сам
57-летний прибор в Аресибо до середины 2016 года был самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой в мире. В 2020 году обсерваторию постигла серия неудач, решившая его судьбу. В августе 2020 года порвался вспомогательный трос, удерживавший массивную 900-тонную платформу, подвешенную над тарелкой, в результате чего тарелке был нанесен ущерб на миллионы долларов. Затем в ноябре вышел из строя главный трос, прикрепленный к той же мачте, что привело к дальнейшим повреждениям.
После второго инцидента Национальный научный фонд (NSF) объявил, что ремонтировать обсерваторию опасно, поэтому она выводится из эксплуатации и сносится.
Это решение вызвало протест среди ученых по всему миру, многие из которых обратились с петициями к официальным лицам США с просьбой приложить все усилия и спасти обсерваторию. Однако теперь этот вопрос решился сам собой.
Телескоп состоял из сферического отражателя диаметром 305 метров, расположенного в карстовой воронке, и 900-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной при помощи многожильных металлических тросов, соединенных с тремя бетонными башнями.
Во вторник стало известно, что платформа радиотелескопа обрушилась на отражатель, что привело к полному разрушению обсерватории.
Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s— Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020
Одной из первых об инциденте сообщила сотрудница Американского метеорологического общества Дебора Марторелл, которая находилась на месте событий и выложила в Твиттер фотографии обсерватории с разницей в один день: до и после обрушения платформы.
Как отмечает сотрудница обсерватории в Аресибо Энн Виркки, телескоп не был устаревшим инструментом, и его будет очень нелегко заменить.
Одна из проблем заключается в том, что радиотелескоп использовался для сбора данных о крупных астероидах, которые движутся по направлению к Земле, и теперь наша планетарная защита ослаблена.
Iconic Dish at Arecibo Observatory Has Collapsed https://t.co/RaykxpRt9J pic.twitter.com/SVvfjk2RUF— Gizmodo (@Gizmodo) December 1, 2020
Аресибо никогда не участвовал в открытии астероидов; эту задачу намного легче выполнить с помощью множества телескопов, которые наблюдают большие участки неба в видимом и инфракрасном свете и способны уловить внезапное появление яркой, быстро движущейся точки между звездами.
Однако на следующем этапе потенциально опасные для Земли астероиды требуют дополнительных исследований, и эта работа часто проводилась обсерваторией в Аресибо. На ней был установлен мощный радиолокационный передатчик, который мог отражать луч света от объекта в окрестностях Земли. Затем массивная радиотарелка обсерватории улавливала эхо этого сигнала, что позволяло ученым расшифровать точные детали о местоположении, размере, форме и поверхности астероида.
Ту же работу могут выполнять и другие телескопы, однако обсерватория в Аресибо делала это быстрее всех, говорит Брюс Беттс, главный научный сотрудник Planetary Society, некоммерческой группы по защите интересов космических исследований, которая включает планетарную защиту в число своих ключевых задач. По его словам, зачастую эта скорость имеет решающее значение.
Строительство обсерватории в Аресибо началось в 1960 году и завершилось три года спустя. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли.
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