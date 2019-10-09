Разлив нефти уничтожил десятки пляжей Бразилии

С конца сентября северо-восточное побережье Бразилии начало покрываться нефтяными пятнами. В общей сложности разлив простирается на 1500 километров, затрагивая 46 городов и около сотни лучших пляжей страны.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что никаких утечек в нефтедобывающей отрасли страны не было. ВМС и государственная нефтяная компания Petrobras SA также заявили что изученная нефть добывалась за границей, но они не могли сказать, где именно. В связи с этим чиновники подозревают, что разлив произошёл именно с иностранного судна. Бразильская полиция начала расследование возможной преступной деятельности, связанной с данным инциндентом.
В четверг нефть достигла Баии, одного из штатов Бразилии, угрожая проекту TAMAR, который занимается защитой исчезающих морских видов.
One of the most popular beaches in Fortaleza, Praia do Futuro has been deemed unsuitable for bathing due to the oil spill. Officials advised beachgoers not to enter the sea. The state environmental agency also advised people to avoid contact with toxic material such as oil. pic.twitter.com/kYBCdoQC6i— The Brazilian Report (@BrazilianReport) October 8, 2019
«Прибрежная экосистема северо-восточной Бразилии очень хрупкая, с мангровыми зарослями, скалистыми бухтами и коралловыми рифами. В мангровой роще, среде с исключительным биологическим разнообразием, практически невозможно ликвидировать разлив. Ущерб может быть непоправимым, а экосистемам потребуются годы для восстановления», — говорит Мария Кристина Араужо, океанограф из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти.