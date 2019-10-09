Разлив нефти уничтожил десятки пляжей Бразилии

С конца сентября северо-восточное побережье Бразилии начало покрываться нефтяными пятнами. В общей сложности разлив простирается на 1500 километров, затрагивая 46 городов и около сотни лучших пляжей страны.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что никаких утечек в нефтедобывающей отрасли страны не было. ВМС и государственная нефтяная компания Petrobras SA также заявили что изученная нефть добывалась за границей, но они не могли сказать, где именно. В связи с этим чиновники подозревают, что разлив произошёл именно с иностранного судна. Бразильская полиция начала расследование возможной преступной деятельности, связанной с данным инциндентом.

В четверг нефть достигла Баии, одного из штатов Бразилии, угрожая проекту TAMAR, который занимается защитой исчезающих морских видов.