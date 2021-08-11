Разлив нефти в Черном море оказался в 400 000 раз больше заявленного

7 августа в Новороссийске во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony произошел разлив. Каспийский трубопроводный консорциум предварительно оценил площадь разлива на уровне 200 кв. метров, объем – порядка 12 куб. м. Причиной инцидента, как говорится в пресс-релизе, послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью погрузочного устройства.

По последним данным, разлив оказался значительно больше заявленного: это установили специалисты Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН) в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. Проанализировав изображения со спутника Sentinel-1 за 8 августа, они подсчитали, что на момент радиолокационной съемки площадь нефтяного загрязнения составила почти 80 кв.км. В этот день нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.