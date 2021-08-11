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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Разлив нефти в Черном море оказался в 400 000 раз больше заявленного

Анастасия Баринова
11 августа 2021
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Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 года в 18:20 мск.
Фото: ФГБУ НИЦ «Планета»
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Фото: ФГБУ НИЦ «Планета»
Нефтяное пятно протянулось на 19 километров.

7 августа в Новороссийске во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony произошел разлив. Каспийский трубопроводный консорциум предварительно оценил площадь разлива на уровне 200 кв. метров, объем – порядка 12 куб. м. Причиной инцидента, как говорится в пресс-релизе, послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью погрузочного устройства.

По последним данным, разлив оказался значительно больше заявленного: это установили специалисты Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН) в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива. Проанализировав изображения со спутника Sentinel-1 за 8 августа, они подсчитали, что на момент радиолокационной съемки площадь нефтяного загрязнения составила почти 80 кв.км. В этот день нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Sentinel2.jpg
ФГБУ НИЦ «Планета»

Это в 400 000 раз больше первоначальной оценки. Анализ спутниковых и метеорологических данных для детального анализа продолжается. Росприроднадзор произведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости.

Главный научный сотрудник ИКИ РАН Андрей Костяной считает, что нефтяное пятно исчезнет в течение сегодняшнего дня. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось – дизельное топливо или мазут. …Но, в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть».

Причиной аварии, по его мнению, стал шторм, и уход пятна нефтепродуктов в море спас берег от загрязнения. Новый спутниковый снимок ожидается сегодня.

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