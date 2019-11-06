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Происшествия

Разъяренный бык напал на машину в Индии: видео

06 ноября 2019
Индиец прогнал быка, облив его из бутылки.

Разъяренное животное было замечено возле железнодорожной станции в городе Хаджипур на севере Индии. На видео бык атаковал автомобиль, частично подняв его рогами. Попытка животного перевернуть машину не увенчалась успехом, однако на автомобиле явно остались повреждения.

Местные жители сообщили, что бык пытался перевернуть автомобиль в течение 15 минут, прежде чем его отогнали несколько мужчин. Один из них орудовал длинной палкой, но успешнее всех был индиец, обливший быка водой. В результате происшествия никто не пострадал — машина была без водителя и пассажиров.

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