Разъяренный бык напал на машину в Индии: видео

Местные жители сообщили, что бык пытался перевернуть автомобиль в течение 15 минут, прежде чем его отогнали несколько мужчин. Один из них орудовал длинной палкой, но успешнее всех был индиец, обливший быка водой. В результате происшествия никто не пострадал — машина была без водителя и пассажиров.