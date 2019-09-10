По данным ABC News, минимум 18 человек получили серьезные травмы. К счастью, обошлось без погибших.

Одетые в яркие наряды слоны – один из главных элементов буддистских праздничных шествий. Многие из них принадлежат богатым семьям, которые приобретают слонов как символ своего благополучия и принадлежности к знатному роду.