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Происшествия

Разъяренный слон напал на участников религиозного праздника на Шри-Ланке: видео

10 сентября 2019
Пострадали 18 человек.

Инцидент произошел в Коломбо, столице страны, на ежегодном праздничном шествии с участием слонов. Одно из животных вышло из-под контроля погонщика и атаковало участников праздника.

 

По данным ABC News, минимум 18 человек получили серьезные травмы. К счастью, обошлось без погибших.

Одетые в яркие наряды слоны – один из главных элементов буддистских праздничных шествий. Многие из них принадлежат богатым семьям, которые приобретают слонов как символ своего благополучия и принадлежности к знатному роду.

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