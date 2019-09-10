Пострадали 18 человек.
Инцидент произошел в Коломбо, столице страны, на ежегодном праздничном шествии с участием слонов. Одно из животных вышло из-под контроля погонщика и атаковало участников праздника.
По данным ABC News, минимум 18 человек получили серьезные травмы. К счастью, обошлось без погибших.
Одетые в яркие наряды слоны – один из главных элементов буддистских праздничных шествий. Многие из них принадлежат богатым семьям, которые приобретают слонов как символ своего благополучия и принадлежности к знатному роду.