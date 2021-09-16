Рекордные дожди в Западной Европе затопили Тауэрский мост

15 сентября юг Франции оказался во власти мощного шторма. Проливные дожди и сильный ветер привели к наводнениям. Спасатели эвакуировали сотни людей, один человек числится пропавшим. Наиболее значительный ущерб нанесен домам и инфраструктуре в населенных пунктах, лежащих на юге страны.
🔴 Voici l'autoroute A9 complètement inondée au niveau de Bernis (#Gard) suite à une #crue du Valat de Vallongue, un petit ruisseau. N'empruntez jamais une route inondée !— Météo Gard (@MeteoGard) September 14, 2021
🎥 Stéphane Rochette pour Météo Gard pic.twitter.com/610yKhGqcv
Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: он присваивается в случаях, когда шквалы, ливни, грозы и другие явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам. Хуже – только «красный» уровень.
🔶 #VigilanceOrange dans 8 départements pour des risques de #PluieInondation, #Crues et #Orages.— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) September 15, 2021
⛈️ Un épisode orageux est en cours cet après midi dans l'Est du pays.
⚠️ Restez prudents. Plus d'informations ⤵️
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В некоторых регионах Испании за час выпало от 15 до 20 мм осадков, и до 60 мм – за 12 часов. Здесь, а также в Португалии, ливни зачастую сопровождались градом.
Uno de los videos que me hicieron llegar hoy de la granizada ocurrida a primeras horas de la tarde en pleno llanos occidentales de Venezuela, Guanare, edo. Portuguesa pic.twitter.com/e0pCKaj2lA— Luis Vargas (@Meteovargas) September 15, 2021
Британская столица, где во время дождей выпало 25 мм осадков, оказалась к ним не готова. В районе парка «Кристал Пэлас» было затоплено несколько жилых домов; с нижних этажей, где вода поднялась на метр, были спасены четверо взрослых и двое детей. Обильные дожди также обрушились на всю восточную часть страны.
Heavy #rain has continued across the east of England this afternoon 🌧️ though this is now starting to ease— Met Office (@metoffice) September 14, 2021
Check out the radar and the highest rainfall totals recorded since 6 am today 👇 pic.twitter.com/Y5x1ImiJlf
Жители Лондона критикуют местные власти за непродуманную дренажную систему Тауэрского моста: он тоже оказался в зоне затопления. После серии террористических атак в 2017 году мэрия распорядилась об установке заграждений, но в результате это привело к скоплению воды.
Rain lashes London leaving roads around Tower Bridge underwater https://t.co/pIoEjIAOqK pic.twitter.com/sHfL9M84NN— ITV London (@itvlondon) September 14, 2021
С изменением климата экстремальные погодные условия будут складываться все чаще. Западная Европа только недавно пережила «апокалипсис», вызванный градом и ливнями.