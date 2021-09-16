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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Рекордные дожди в Западной Европе затопили Тауэрский мост

Анастасия Баринова
16 сентября 2021
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Фото: Pixabay
Под ударом стихии оказались Франция, Португалия и многие другие страны.

15 сентября юг Франции оказался во власти мощного шторма. Проливные дожди и сильный ветер привели к наводнениям. Спасатели эвакуировали сотни людей, один человек числится пропавшим. Наиболее значительный ущерб нанесен домам и инфраструктуре в населенных пунктах, лежащих на юге страны.

Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: он присваивается в случаях, когда шквалы, ливни, грозы и другие явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам. Хуже – только «красный» уровень.

В некоторых регионах Испании за час выпало от 15 до 20 мм осадков, и до 60 мм – за 12 часов. Здесь, а также в Португалии, ливни зачастую сопровождались градом.

Британская столица, где во время дождей выпало 25 мм осадков, оказалась к ним не готова. В районе парка «Кристал Пэлас» было затоплено несколько жилых домов; с нижних этажей, где вода поднялась на метр, были спасены четверо взрослых и двое детей. Обильные дожди также обрушились на всю восточную часть страны.

Жители Лондона критикуют местные власти за непродуманную дренажную систему Тауэрского моста: он тоже оказался в зоне затопления. После серии террористических атак в 2017 году мэрия распорядилась об установке заграждений, но в результате это привело к скоплению воды. 

С изменением климата экстремальные погодные условия будут складываться все чаще. Западная Европа только недавно пережила «апокалипсис», вызванный градом и ливнями.

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