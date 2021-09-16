Рекордные дожди в Западной Европе затопили Тауэрский мост

Британская столица, где во время дождей выпало 25 мм осадков, оказалась к ним не готова. В районе парка «Кристал Пэлас» было затоплено несколько жилых домов; с нижних этажей, где вода поднялась на метр, были спасены четверо взрослых и двое детей. Обильные дожди также обрушились на всю восточную часть страны.