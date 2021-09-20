Рой пчел убил десятки африканских пингвинов

Утром 17 сентября на одном из прибрежных участков Южной Африки было найдено 63 мертвых пингвина, и еще один — на другом пляже. Они не имели признаков внешних повреждений за исключением следов от укусов пчел. Многочисленные тела пчел также были обнаружены неподалеку.
Мертвых птиц увезли для вскрытия. Также будет проведен токсикологический анализ и другие исследования. Специалисты не могут назвать причину трагедии: даже если предположить, что пингвины, у которых сейчас проходит сезон гнездования, случайно потревожили улей — это не объясняет массовую гибель пчел. Ранее подобного не происходило, и даже уже на следующий день ни одна птица не пострадала.
Африканский пингвин (Spheniscus demersus), которого также называют очковым, ослиным или черноногим, относится к вымирающим видам. Это единственный вид пингвинов, который размножается в Африке. Большинство этих птиц выбрали себе для жизни острова в районе холодного Бенгельского течения, но две колонии есть и на материке. Пчелы напали именно на одну из них: возле Саймонстауна. Этот район является национальным парком, и медоносные пчелы — важная часть местной экосистемы.
Представители природоохранных организаций внимательно следят за ситуацией. У многих из погибших птиц остались птенцы и яйца. Один родитель-пингвин не способен прокормить потомство, и, к тому же, он становится ограничен в передвижениях, поскольку не может оставить малыша без присмотра.
Узнайте про очковых пингвинов больше.