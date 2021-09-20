Рой пчел убил десятки африканских пингвинов

Африканский пингвин (Spheniscus demersus), которого также называют очковым, ослиным или черноногим, относится к вымирающим видам. Это единственный вид пингвинов, который размножается в Африке. Большинство этих птиц выбрали себе для жизни острова в районе холодного Бенгельского течения, но две колонии есть и на материке. Пчелы напали именно на одну из них: возле Саймонстауна. Этот район является национальным парком, и медоносные пчелы — важная часть местной экосистемы.

Представители природоохранных организаций внимательно следят за ситуацией. У многих из погибших птиц остались птенцы и яйца. Один родитель-пингвин не способен прокормить потомство, и, к тому же, он становится ограничен в передвижениях, поскольку не может оставить малыша без присмотра.

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